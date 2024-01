Arxiu - Dani Alves

Lucía Alves , la mare del jugador, ha publicat al seu perfil d'Instagram un vídeo on es veuen les imatges de la presumpta víctima, revelant la seva identitat i proporcionant detalls personals. Acompanya el material amb la frase: "Els que confien en Déu mai no fracassen a la batalla".

Al vídeo, es presenten imatges i vídeos d'una jove rossa suposadament identificada com la víctima del jugador. A l'enregistrament, la jove discuteix amb el que sembla ser la seva cosina sobre com aconseguir fama i guanyar diners.

La mare d'Alves expressa obertament els seus dubtes sobre les demandes econòmiques presentades per la jove afectada i la seva advocada, Ester García, que busquen una possible compensació per dany psicològic. A més, qüestiona l'estat de la jove, assenyalant: “ Diu que no pot treballar, però... ”.

La noia de 21 anys que va presentar la denúncia contra Dani Alves a l'acusació particular ara està sol·licitant una condemna de 12 anys de presó per a l'esportista, juntament amb una indemnització de 150.000 euros.