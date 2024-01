Peral, en una sessió d?un judici. Foto: Europa Press

Un jutjat de Tarragona està investigant la condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral, i el seu pare per presumpta ocultació de bens, després de transferir-li la casa i el cotxe al seu progenitor poc abans de ser condemnada per l'assassinat del seu parella.

La jutgessa ha citat pare i filla a declarar el 24 de gener vinent perquè Peral suposadament hauria cedit casa seva al seu pare pocs dies abans que el Tribunal Suprem la condemnés en ferm a 25 anys de presó per l'assassinat de la seva parella, un agent de la Guàrdia Urbana, segons ha avançat La Vanguardia.

S'ha acceptat la querella presentada pels familiars de la víctima perquè considera que hi pot haver indicis de delicte d'alçament de béns, "en haver donat al seu pare la casa de Vilanova i la Geltrú de què era propietària per així no haver d'indemnitzar als familiars de la víctima"

La sentència que va condemnar Peral i la seva amant, Albert López (també agent del cos policial) per l'assassinat, a 25 i 20 anys, respectivament, va fixar que tots dos havien de pagar conjuntament 885.000 euros als familiars de la víctima, i que, a en cas de no tenir els diners, els embargarien les seves propietats.

La condemnada va citar un notari a la presó i va transferir casa seva i el seu cotxe al seu progenitor, i va passar a ser "insolvent" i es va lliurar d'abonar la indemnització.