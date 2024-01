L'advocada de l'associació d'advocats cristians, Polònia Català

Abogados Cristianos ha presentat una querella davant del jutjat d'instrucció de Barcelona pertinent contra els membres de la Secretaria Tècnica de la federació Casals de Joves de Catalunya perquè considera que ha incorregut en un delicte contra la salut pública amb la campanya T-Drogues i l'acusen de "promoció del consum de drogues".

A la querella creuen que la campanya en conjunt "suposa promoció del consum de drogues, ja que en cap moment desaconsella el seu consum, sinó que realitza una sèrie de recomanacions per dur-lo a terme d'una manera segura, però en qualsevol cas anima a realitzar-la" .

"Anima, reiterem, a consumir drogues, aplicant determinades mesures i amb cert control, però, al capdavall, és innegable que la Secretaria Tècnica de la Federació de Casals de Joves de Catalunya promou, a través d'Internet, el consum de drogues", afegeix.

Abogados Cristianos insisteix que la federació ha distribuït "instruccions i material per drogar-se", i adverteix que això promou el consum de productes, preparats o substàncies l'ús dels quals és susceptible de generar risc per a la salut.

Creu que s'ha promogut el consum de drogues amb "afirmacions realitzades per la Federació" com 'Pica bé el que has de prendre', 'Canvia de fossa nasal de tant en tant', 'Neteja el nas després de cada viatge' i ' Els turulos són d'ús unipersonal i intransferible'.

Per la seva banda, en un comunicat del 28 de desembre, Casals de Joves de Catalunya va defensar que aquesta campanya pretén proporcionar informació i recursos de prevenció i reducció de riscos a adults de 18 a 30 anys que consumeixen drogues, i "trencar l'estigma i els prejudicis" que aquesta població pateix".