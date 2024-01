Cavalcada de Barcelona / @EP

L' Associació Celíacs de Catalunya ha advertit que un 71% de les cavalcades de Reis de municipis catalans i de Menorca no ofereixen caramels sense gluten perquè els puguin consumir els nens celíacs, segons les respostes que ha obtingut dels ajuntaments contactats fins aquest dijous.

Ho fa en el marc de la seva campanya Cap infant celíac sense caramels, dirigida als consistoris amb l'objectiu que els nens amb celiaquia puguin "gaudir amb totes les garanties d'una festa tan entranyable per a ells com la cavalcada", ha informat en un comunicat.

D'altra banda, un total de 277 consistoris de municipis de Catalunya i Menorca –el 29% del total– sí que oferiran caramels sense gluten , i aquesta xifra representa un 8% més que l'any passat.

L'associació ha celebrat que "any rere any la xifra d'ajuntaments adherits creixi" i ha assegurat que els 277 que sí que ofereixen caramels sense gluten aquest any és el màxim històric des que es va posar en marxa la iniciativa fa 15 anys.

"Tot i així, aquesta xifra continua sent totalment insuficient", ha criticat, i espera que més administracions locals se segueixin sumant a la campanya.