Arxiu - Avió d'Iberia enlairant-se

Iberia ha cancel·lat 50 vols entre l'Aeroport de Barcelona-El Prat i l'Aeroport de Madrid-Barajas des d'aquest divendres fins dilluns per la convocatòria de vaga per als treballadors del 'handling'.

En concret, la companyia ha cancel·lat 14 vols d'aquest divendres, 10 de dissabte, 10 de diumenge i 16 de dilluns amb destinació o final a Barcelona, segons un llistat que ha penjat la companyia a la seva pàgina web.

UGT, CCOO, USO i Comitè Interempreses han decidit mantenir la vaga després de no arribar a un acord amb Iberia en una reunió celebrada aquest dijous, segons han confirmat fonts properes.

La trobada d'aquest dijous era una última oportunitat per trobar un punt en comú que evités aquesta acció en plena festa de Reis i operació tornada després de Nadal, que ha obligat Iberia a cancel·lar un total de 444 vols.

A Barcelona, CC.OO. i UGT han convocat per a aquest divendres una concentració al Hall de la Terminal 1 per protestar per la "falta de voluntat negociadora" de l'empresa.

Protecció per als treballadors d'Iberia

UGT, CCOO, USO i Comitè Intercentres han cridat a la vaga els treballadors d'aquesta filial d'Iberia després que la companyia perdés la llicència d'operador en vuit dels grans aeroports a l'últim concurs d'Aena.

Segons el conveni, aquests empleats serien subrogats a la nova companyia adjudicatària i els sindicats temen que això pugui provocar un minvament en els drets laborals de què ara gaudeixen els treballadors d'Iberia.

Per això, han sol·licitat a la companyia en nombroses ocasions que s'aculli a l'autohandling i mantingui així gran part de la seva plantilla, cosa que la companyia considera inviable.

Es tracta de la tercera convocatòria de vaga que els sindicats llancen per a aquests treballadors després del concurs: les dues primeres, datades per al pont de desembre i el principi del Nadal van ser desconvocades amb el compromís de continuar negociant.

Més del 90% de client reubicats

La vaga ha obligat Iberia, Iberia Express i Air Nostrum a cancel·lar més de 444 vols, cosa que afecta més de 45.000 passatgers.

La companyia ja ha trobat acomodament per al 92%, bé sent reubicats en altres vols, dates o horaris, o si ho han preferit, rebent el reemborsament dels seus bitllets.

Iberia ha assegurat que continua treballant per recol·locar la resta segons les possibilitats, tenint en compte la complexitat de les dates, acabades de Nadal, i l'alt factor d'ocupació dels vols.

Els clients que ho desitgin encara poden sol·licitar els seus canvis a través del web d'Iberia, de les agències de viatge on hagin realitzat la compra o del Centre d'Atenció al Client de la companyia, que ha reforçat el seu personal, però al que és possible que trobin més temps d'espera del que és habitual.

El director Corporatiu d'Iberia, Juan Cierco, ha lamentat que la companyia s'hagi vist obligada a cancel·lar aquests vols i ha assenyalat que "encara que es produeixi una desconvocatòria a última hora, seria impossible reprogramar-los", a causa de la "complexitat tècnica" que ja no donaria marge.