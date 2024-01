Un porc amb la bandera de Catalunya @FOTOMUNTATGE / CatalunyaPress

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya va presentar fa una setmana el seu informe anual sobre el sector porcí corresponent a l'any 2022, i les dades van revelar una realitat que molts desconeixen: a Catalunya hi ha tants porcs (7.948.717 porcs) com a ciutadans (recentment es van assolir els 8 milions, segons l'Idescat).

Aquesta dada només seria una anècdota si no fos per la quantitat d'aigua que consumeixen aquests animals i per l'emergència climàtica que pateix Catalunya. Segons dades Greenpeace, el 99% de la cria porcina a Catalunya és industrial, és a dir, en macrogranges. Aquesta "immensa producció ramadera industrial" té "greus conseqüències ambientals", adverteix aquesta organitzacions internacional.

Segons el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i recull el diari digital La Política, un porc de macrogranja a la fase d'esquer consumeix de 2,2 a 2,8 litres d'aigua per kg de matèria seca ingerida (entre 2 i 2,25 kg/dia). Contant que cada animal consumeix quatre litres al dia, i multiplicant-ho aquesta quantitat pel cens porcí (7,9 milions), es descobreix que els porcs consumeixen 31 milions de litres diaris.

A més, les macrogranges solen general una canitat d'extrements superior a la que es pot absorbir el sòl agrícola, per la qual cosa s'acaben contaminant els nitrats dels sòls i també les aigües subterrànies.

"És inadmissible i indignant que a Catalunya malgrat que la contaminació de l'aigua per nitrats segueixi en augment, es continuï alhora permetent el creixement de la cabana ramadera", afirmen des de GreenPeace a La Política.

A més, alerten que "Catalunya és la comunitat autònoma que més contribueix al canvi climàtic a causa del seu model de ramaderia industrial, haurien de ser més que suficients per passar a l'acció de manera immediata i urgent".