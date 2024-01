Foto: Getty Images

Tenir un fill o una filla, asseguren, és una benedicció. Tot i això, per a molta gent, per raons molt diverses, no és possible, de manera que si volen experimentar la paternitat els queden opcions com l'adopció o l'acolliment.

Després del llarg procés que cal seguir per aconseguir una adopció, hi ha alguns casos, molt pocs, en què el nen o la nena no s'adapta a la família a qui arriba i, fins i tot, la relació pot arribar a trencar-se; són les adopcions fallides, situacions molt doloroses per als adults, que acostumen a requerir tractament psicològic per recuperar-se.

Tot i que és difícil obtenir dades sobre aquests casos, apunta que entre l'1,5% i el 3% del total de les adopcions que es fan a Espanya fracassen. A això cal afegir que segons el darrer Butlletí de dades estadístiques de mesures de protecció a la infància i l'adolescència del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, publicat el 2021, es van registrar 13 ruptures (el terme tècnic amb què denominen les adopcions truncades): 9 d'adopcions nacionals i 4 d'internacionals.

Els motius que poden fer que la família sol·liciti acabar l'adopció són molt diversos i segons apunten psicòlegs poden anar des del retard en la maduració dels nens i nenes, fins a xocs amb les mares o els pares (tot i que les dades diuen que solen col·lidir més amb les dones).

Aquestes situacions, en què els menors tornen a estar sota la tutela de l'Estat, són un cop dur per a mares i pares, que veuen que l'amor que projecten i senten envers aquests joves no són suficients . En molts casos entren en una espiral de silenci, per la vergonya que els provoca no haver aconseguit consolidar la relació.

POSSIBLES CAUSES DEL FRACÀS

El catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Sevilla, Jesús Palacios, estableix que el fracàs es deu a una suma de factors, que mai no obeeix a un de sol. Palacios apunta factors de risc en l'adoptat o l'adoptada, d'altres a la família adoptiva i fins i tot d'altres a les intervencions professionals.

Pel que fa als menors, el factor de risc principal seria l'edat. Una edat més tardana significa una adversitat més gran, més acumulada, un noi o noia que ha patit més que ha tingut experiències d'adversitat acumulades més grans.



Palacios apunta que l'edat mitjana en què es produeix la ruptura, la sortida dels adoptats de la família és al voltant dels 14 anys, apuntant que els problemes que no s'han anat resolent es van acumulant i al començament de l'adolescència acabin donant lloc una situació més insostenible.



Pel que fa a les famílies, assenyala les motivacions dels adoptants, quan la motivació per adoptar està centrada en les necessitats adultes (necessitem ampliar la nostra família, necessitem ser pares, necessitem donar amor.. ) i menys pendent de les necessitats dels menors a moment de l'adopció, però també al llarg de la seva vida.



Un altre problema que presenten les famílies amb grans dificultats és la seva incapacitat per anar readaptant la seva visió del nen o nena a mesura que arriba nova informació i d'anar adaptant-se a les noves necessitats que han anat apareixent, o que no saben afrontar els problemes.

COM FUNCIONA L'ADOPCIÓ A ESPANYA?

El procés d'adopció al nostre país està regulat per la Llei 54/2007 i és un procés llarg. Adoptar implica seguir un procés legal i burocràtic, en què s'han de seguir diversos passos.

Informació i orientació: abans de començar el procés, cal obtenir informació detallada sobre l'adopció a Espanya. Podeu contactar amb institucions especialitzades, com l'Administració Pública, organismes autonòmics, o associacions d'adopció, per rebre orientació i assessorament.

Requisits: els que vulguin adoptar han de complir els requisits establerts per adoptar a Espanya. Els requisits poden variar segons la comunitat autònoma, però generalment inclouen aspectes com l'edat, l'estabilitat econòmica i la salut física i mental dels adoptants.

Poseu-vos en contacte amb l'entitat competent: si és així, per iniciar el procés cal contactar amb l'entitat competent a la comunitat de residència per iniciar el procés. A Espanya, l'adopció està regulada per les autonomies, i per això el procés pot variar en funció de cada normativa.

Avaluació: el primer pas del procés és una avaluació per part dels serveis socials. Aquest procés inclou entrevistes, avaluació de l'habitatge, revisió d'antecedents penals, informes mèdics i psicològics, entre d'altres.

Preparació: es durà a terme un procés de preparació i de formació per als adoptants. Això pot incloure informació sobre l'adopció, com abordar qüestions relacionades amb la identitat del nen adoptat i altres necessitats específiques.

Assignació d'un menor: un cop completats els passos anteriors i si compleixes els requisits, podries ser considerat per a l'assignació d'un menor. L'entitat competent cercarà un nen que s'ajusti a les teves característiques i preferències.

Acceptació i ratificació judicial: si es fa una assignació, els adoptants han d'acceptar el menor proposat. Posteriorment, es fa un procés judicial per ratificar l'adopció.