Onades a Barcelnoa - EP

Vent, neu, pluges i onatge activen aquest divendres 5 de gener els avisos a 14 comunitats autònomes de la meitat nord i aquest peninsular, en una jornada marcada per precipitacions localment fortes al nord i nord-est peninsular, nevades a les muntanyes de la Península i àrees properes i intervals de vent fort al Cantàbric, zones del terç oriental peninsular i àrea mediterrània, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

A Catalunya, Barcelona té avís per pluges; a Girona i Tarragona (on també hi ha avís per vent) hi ha risc important per fenòmens costaners; ia Lleida estan en alerta per nevades.

A Andalusia, el vent posarà en risc Almeria i Granada, que també estarà en risc per neu com Jaén. Els fenòmens costaners posaran en risc important Granada i Almeria

També hi ha avisos per nevades a la Comunitat de Madrid, Castella i Lleó i Aragó. Aquestes dues darreres sumen un total de 7 províncies que es troben en alerta: Burgos, Lleó, Palència, Segòvia, Sòria, Osca i Terol.

Per la seva banda, a la Comunitat Valenciana, exactament a Castelló, ia Múrcia hi ha alerta per vent, igual que a Melilla, on a més, hi ha risc important per fenòmens costaners.

Al País Basc, Àlaba i Guipúscoa estan en avís per nevada i, a més, Biscaia, igual que Guipúscoa, estarà en avís per pluges.

També en risc per nevada hi ha La Rioja i Navarra. La segona té, a més, alerta per pluja. Per part seva, Cantàbria i Astúries tenen risc per pluges, nevades i, només a Cantàbria, també hi ha avís per fenòmens costaners.

Finalment, les Balears estan en risc per tempestes i fenòmens costaners a les illes d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca.

Baixes temperatura per la Cavalcada de Reis

Aquest divendres, es preveu que un front atlàntic continuï el seu avenç cap a la Mediterrània, desplaçant-se d'oest a est sobre la meitat est de la Península i Balears, deixant abundant nuvolositat i probables precipitacions, de neu a muntanya i zones properes, amb acumulacions importants a muntanya de la meitat nord i del sud-est.

Aquestes precipitacions es prolongaran durant tot el dia a muntanya i aniran cessant a zones planes de la Península, i podran ser localment fortes i amb tempesta a l'est de Catalunya i Balears al final. Al nord de Galícia i Cantàbric la situació postfrontal deixarà cels ennuvolats o coberts i precipitacions localment fortes i amb alguna tempesta.

Les precipitacions seran menys probables a l'oest de la Meseta i d'Andalusia. A les Canàries, intervals ennuvolats, amb alguns xàfecs dispersos ocasionals.

Pel que fa a la cota de neu a la Península, al nord-oest serà de 900/1.200 metres; al centre i Pirineus 1.200/1.600 metres baixant a 900/1.200 metres i al sud-est 1.800/2.000 metres baixant a 1.000/1.400 m.

Segons la predicció de l'AEMET, s'esperen possibles boires frontals i postfrontals, més probables a la muntanya. A més, les temperatures tendiran a baixar de forma generalitzada i acusada a la Península i les Balears, mentre que a les Canàries baixen lleugerament.

Als Pirineus s'esperen gelades, que seran més febles en altres zones de muntanya de la meitat nord i del sud-est i, més disperses, en zones limítrofes i parem de l'altiplà Nord i est de l'altiplà Sud.

Els vents seran d'oest rolant a nord-oest a la Península i les Balears, amb intervals de fort al Cantàbric, zones del terç oriental peninsular i àrea mediterrània. A les Canàries, s'esperen vents fluixos, del nord-est o variables.