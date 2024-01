Foto: Freepik

El 80% de les dones treballadores més grans de 50 anys sosté que la discriminació per edat s'intensifica en l'àmbit femení, segons dades proporcionades per la consultora The Silver Economy Company. Aquest informe també revela que el 87,7% dels professionals més grans de 50 anys a Espanya han experimentat discriminació per edat a l'entorn laboral.

Juan Carlos Alcaide, sociòleg i CEO de The Silver Economy Company, emfatitza que “amb l'edat es conserven capacitats, que potser desapareixen molt entrats els setanta, de mitjana, i es guanyen habilitats. No obstant això, hi ha un edatisme evident que margina, de manera explícita o subtil, a les persones grans a l'empresa espanyola". Alcaide insisteix que "a mesura que passen els anys, es farà evident l'enorme malbaratament que és convertir persones en el millor de la seva carrera professional en zombis socials, privant-los de la seva capacitat màxima de contribució".

Pel que fa a l'edat i la veterania, el 58% dels enquestats creuen que amb el temps s'adquireixen certes capacitats mentre se'n perden d'altres. Així mateix, el 41% expressa que les persones guanyen habilitats a l'entorn laboral amb el pas dels anys sense necessàriament perdre les que ja posseïen.

El 57% dels professionals sèniors no comparteixen la idea de perdre capacitats, especialment en l'àmbit tecnològic, mentre que el 43% reconeixen aquesta possibilitat. Pel que fa a la percepció sobre la manca d'il·lusió o compromís amb l'empresa i el lloc de treball, el 43% de les persones més grans de 50 anys estan completament en desacord amb aquesta afirmació.

El 87% dels enquestats considera crucial combinar de manera planificada i ordenada el talent jove i sènior . Un 12% destaca que cada empresa ha de trobar l'equilibri que s'ajusti a les necessitats sense imposar polítiques específiques en aquest sentit.

Només l'1% dels professionals sèniors opinen que són els joves els que han d'assumir rols més prominents a causa de la seva visió generalment més actualitzada.



El 75% dels professionals més grans de 50 anys sosté que no hi ha polítiques adequades per al talent sènior. Tot i que les persones actives en aquest grup d'edat no perceben grans diferències sectorials sobre això, creuen que els professionals liberals sèniors reben un reconeixement més gran i experimenten menys edadisme en les seves professions. D'altra banda, aquells prejubilats o desocupats de més de 50 anys opinen que l'edat es converteix en un inconvenient evident en pràcticament qualsevol sector.

Des de la perspectiva de les persones actives al grup de més de 50 anys, no es brinda una preparació adequada als professionals sèniors per a una possible sortida primerenca de les seves empreses. Tant els prejubilats com els sèniors en actiu coincideixen a percebre la manca de polítiques en aquest àmbit per part de les empreses.



El 87% dels enquestats advoca per iniciatives legislatives que facilitin la gestió dels processos de prejubilació a les empreses. D'altra banda, el 77,2% percep l'existència de barreres internes a les companyies davant d'iniciatives i polítiques destinades al desenvolupament del talent sènior.

Pel que fa a la gestió de processos de prejubilació , el 77% afirma que la seva empresa no té polítiques específiques per abordar aquesta situació, i un 13,6% admet no estar al corrent de l'existència d'aquestes polítiques.

El 73,5% opina que, davant de processos de baixes incentivades o sortides de professionals més grans de 50 anys, les empreses no contemplen processos d'ajuda i orientació que s'adaptin a les característiques específiques d'aquest col·lectiu. Entre els més grans de 50 anys, la prioritat per continuar treballant rau a mantenir-se actius, fins i tot a costa d'una pèrdua d'ingressos.