La trobada de dijous passat 4. Foto: Generalitat

El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano , ha plantejat al ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy , crear un grup de treball per revisar "a fons" el finançament del sistema d'atenció a la dependència en una reunió celebrada el passat dijous 4 de gener a Madrid.

Campuzano va ser molt contundent després de la trobada amb Bustinduy, en assegurar que "l'atenció a la dependència de l'Estat espanyol està en fallida".

De tota manera, la trobada també va servir per compartir matèries en comú i Campuzano va recordar al ministre el "necessari respecte de les competències exclusives de la Generalitat" en l'àmbit de serveis socials i infància i joventut, reconegudes a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, ha informat la Generalitat en un comunicat.

Campuzano ha proposat al ministre la creació d'un grup de treball per impulsar la reforma del sistema de finançament de l'atenció a la dependència i que "analitzi també el deute històric de l'Estat amb Catalunya".

El conseller ha plantejat que s'estableixi un ingrés fiscal de caràcter estatal i finalista, com a França o Alemanya, per arribar al final de la legislatura amb una inversió en dependència del 2% del PIB, i ha reivindicat també un fons estatal per a inversions a infraestructures socials.

Per part seva, Bustinduy ha defensat que l'aportació estatal al finançament del sistema de dependència ha arribat a duplicar-se, en les seves paraules, aquest any, però que no és suficient i que la voluntat és "continuar en aquest camí fins aconseguir que l'aportació de l?Administració General de l?Estat al finançament de la dependència sigui del 50%", ha informat el Govern.

També ha remarcat el desig de treballar amb les comunitats autònomes perquè tant la Llei de Famílies com la de Serveis Socials "siguin eines efectives per millorar la vida de les persones i aprofundir en els seus drets"