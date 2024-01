Pistorius, durant el seu judici. Foto: Europa Press

L'exatleta paralímpic sud-africà Oscar Pistorius, condemnat per matar a trets el febrer del 2013 la seva nòvia, Reeva Steenkamp, ha sortit aquest divendres 5 de gener de presó després que se li concedís la llibertat condicional després de prop de 8 anys entre reixes, segons han confirmat les autoritats de Sud-àfrica.

El portaveu del Departament de Serveis Penitenciaris (DCS) sud-africà, Singabakho Nxumalo, ha confirmat que Pistorius "està en llibertat condicional, de manera efectiva des d'aquest 5 de gener". "Ha estat admès al sistema de correccionals comunitaris i ara és a casa", ha dit.

Pistorius, que va ser condemnat a 13 anys i 5 mesos de presó després de 2 processos d'apel·lació als tribunals sud-africans, ha estat posat sota responsabilitat del seu oncle Arnold Pistorius durant la durada del període d'alliberament condicional, segons ha informat el diari News 24 .

La mare de Steenkamp, June Steenkamp, ha manifestat en un comunicat publicat aquest mateix divendres 5 que tant ella com el seu espòs, Barry Steenkamp, "sempre van saber que la llibertat condicional és part del sistema legal sud-africà". "Sempre hem dit que la llei ha de seguir el curs", ha afegit.

"L'alliberament condicional de Pistorius, subjecte a certes condicions, afirma la nostra creença en el sistema de justícia de Sud-àfrica", ha assenyalat, abans de reconèixer que "mai no hi pot haver justícia si un ésser estimat no tornarà mai" i que "cap període de temps complert a la presó portarà de tornada a Reeva", tal com ha recollit el diari sud-africà The Times .

La mare de la víctima ha ressaltat que el dia de l'assassinat de la seva filla “la vida va canviar per sempre”. "Aquell dia, Sud-àfrica va perdre el seu heroi, Oscar Pistorius, i Barry i jo vam perdre la nostra estimada filla, Reeva, a mans d'Oscar. Ara, gairebé onze anys després, el dolor és encara fort i real i el meu estimat marit mort i jo mai no vam poder assumir la mort de Reeva ni la manera com va morir", ha recalcat.

En aquest sentit, ha incidit que si bé està "agraïda" als mitjans de comunicació per la cobertura del cas, la "intensitat" de la mateixa ha estat "una espasa de doble tall". "L'interès dels mitjans va implicar que vam perdre la nostra privadesa i va dificultar dur a terme el dol en pau", ha assenyalat.