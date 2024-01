Isaac Bravo - FACEBOOK

L'actor Isaac Bravo, conegut pel seu paper a la sèrie de televisió 'Tierra de Lobos', ha mort aquest dimecres, 3 de gener, segons ha informat la companyia teatral Azar Teatro a la qual estava vinculat. Azar Teatro va comunicar la trista notícia aquest dimecres a la nit i ha mostrat el seu pesar per la pèrdua d'Isaac Bravo, conegut com 'Sasi'. "Una llosa ens ha aixafat el cor. ¡Quins solets ens has deixat, Sasi!", han lamentat en el breu comunicat a la xarxa social Facebook.



'Sasi' va néixer a la Rondilla i va començar a fer teatre a l'Aula de Teatre de la Universitat abans de formar-se a l'Escola Provincial d'Art Dramàtic.



Ha treballat amb les companyies Fabularia, Pie Izquierdo, amb la companyia d'Alberto Velasco i més extensament Azar Teatro Valladolid, fent teatralitzacions de llibres o visites teatralitzades a Valladolid i Salamanca, a més de nombroses sèries i curts.



Bravo va ser guardonat en dues ocasions amb el Premi a millor actor de la Unió d'Actors de Castella i Lleó, el 2007 pel seu paper a l'obra 'Solitos', d'Azar Teatro, i el 2013, per 'Seven Seconds'.