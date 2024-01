David Soul

L'actor David Soul, reconegut pel seu paper a la sèrie de televisió 'Starsky i Hutch', ha mort a l'edat de 80 anys "després d'una valenta batalla per la vida", segons ha anunciat la seva dona, Helen Snell.

"David ha mort després d'una valenta batalla per la vida a l'amorosa companyia de la seva família. Va compartir molts dons extraordinaris al món com a actor, cantant, narrador, artista creatiu i estimat amic", ha assenyalat Snell, que ha afegit que " el seu somriure i passió seran sempre recordats”.

L'actor nascut als Estats Units era conegut pel seu paper del detectiu Kenneth 'Hutch' a la sèrie 'Starsky & Hutch', protagonitzant nombrosos episodis --entre 1975 i 1979-- juntament amb Paul Michael Glaser. A més, va repetir el seu paper al costat de Glaser a la nova versió de 2004 'Starsky & Hutch', protagonitzada per Ben Stiller com a Starsky i Owen Wilson com a Hutch.

Stiller va retre homenatge a Soul tornant a publicar un clip de la sèrie de televisió original a X (anteriorment Twitter), acompanyat del missatge: "Definint el genial dels 70. Descansa en pau x".

Soul també va ser conegut pels seus papers a Here Come The Brides, Magnum Force, The Yellow Rose i Salem's Lot. L'autor Stephen King, que va escriure la novel·la de terror en què es va basar Salem's Lot, va dir que "lamentava escoltar" la mort de Soul.

També va aparèixer a diversos programes de televisió britànics, inclosos Holby City, Little Britain i Lewis. El 2004 va obtenir la ciutadania britànica.

Però va rebutjar l'oportunitat i el sou lucratiu d'aparèixer a reality shows de televisió. "Avui dia qualsevol és una celebritat i, francament, no hi ha res a celebrar", va dir en declaracions al Sunday Times.

L'actor i cantant, que va estar casat cinc vegades, va ser arrestat a la dècada de 1980 per agredir la seva llavors esposa, Patti Carnel Sherman, que en aquell moment estava embarassada de set mesos. Va ser el seu primer delicte i els càrrecs contra ell van ser retirats després de completar un programa de llibertat condicional.

Més tard, Soul va parlar del seu penediment i va visitar les presons per parlar amb els reclusos sobre la violència domèstica.