Christian Oliver - X

Christian Oliver , un actor nascut a Alemanya conegut pels seus papers a Indiana Jones i el Dial de la Destinació, Speed ​​Racer , Hunters, The Good German i Saved by the Bell: The New Class, ha mort després que un avió privat que el transportava a ell ia les seves dues filles s'estavellés al Mar Carib aquest dijous, segons informa The Hollywood Reporter .

La Policia Reial de Sant Vicenç i les Grenadines va recuperar quatre cadàvers, inclòs el de l'actor, identificat com a Christian Klepser, i les seves filles, Madita, de 10 anys, i Annik, de 12. L'actor de 51 anys i les seves filles van ser trobats junt amb, segons creuen les autoritats, el pilot de l?aeronau.

"La RSVGPF expressa el seu condol a tots els afectats negativament per aquest tràgic incident", va dir la policia local en un comunicat a les xarxes socials . “El RSVGPF actualitzarà el públic a mesura que es recopili més informació. La investigació de l'assumpte continua”, afegeixen.

Segons les autoritats locals, l'avió es va enlairar de l'aeroport JF Mitchell a Paget Farm al voltant del migdia amb destinació a Santa Lucía. Però poc després de l'enlairament, l'avió “va experimentar dificultats i va caure a l'oceà”.

Els pescadors i bussejadors de Paget Farm van estar entre els primers a acudir al lloc als seus vaixells amb l'esperança de prestar ajuda. La Guàrdia Costanera de SVG va ser informada i va viatjar a Paget Farm, Bequia, per donar suport als esforços de rescat.

El departament de policia local va aclarir divendres que els cossos van ser recuperats primer de les restes de l'avió per bussos locals abans de ser lliurats al personal de la Guàrdia Costera. Després van ser transportats a St. Vincent i portats a la morgue de Kingstown.

S'espera que es facin exàmens post mortem i es puguin aportar més detalls sobre la sobtada mort de l'actor.