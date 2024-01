La jornada inclourà honors, discursos i entrega de condecoracions, destacant el compromís militar de l'hereva Leonor, immersa en la seva formació a l'Acadèmia de l'Exèrcit de Terra. EP

Els Reis Felip VI i Letizia presidiran aquest dissabte la tradicional Pasqua Militar al Palau Reial de Madrid, el primer acte oficial de la Casa Reial i el Ministeri de Defensa de l'any i on s'estrenarà la Princesa Leonor, que anirà vestida amb uniforme.

Felip VI presidirà per desena vegada la cerimònia, l'origen de la qual es remunta al regnat de Carles III. El llavors monarca va voler commemorar la recuperació de Maó (Menorca) el 1782 de mans dels britànics, i per això va ordenar a virreis, capitans generals, governadors i comandants que cada 6 de gener reunissin les guarnicions per fer-los arribar la seva felicitació.

La cita, a més de començar l'any castrense, permet fer balanç de l'any anterior i marcar línies d'acció per als dotze mesos següents. El context actual farà que, amb tota probabilitat, Felip VI es refereixi a la guerra d'Ucraïna i a la contribució que s'està fent des d'Espanya i al conflicte d'Israel i Palestina, que té ressò al Líban, on més de 600 militars espanyols estan desplegats en el marc de la Força Interina de Nacions Unides al Líban (FINUL).

En el discurs del 2023, el cap de l'Estat va condemnar la "injustificable, il·legal i brutal" invasió russa d'Ucraïna, defensant que aquest conflicte "ha fet evident" la importància d'invertir en defensa i millorar les capacitats i mitjans amb què compten les Forces Armades.

L'acte arrencarà al migdia, amb l'arribada dels Reis a la Plaça l'Almudena, on els rebrà el president del Govern, Pedro Sánchez. Tot seguit, els saludarà la ministra de Defensa, Margarita Robles, així com el cap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD), l'almirall general Teodoro Esteban López Calderón. Així mateix, acudiran el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i els caps dels tres exèrcits.

A continuació, es rendiran honors (himne nacional i salva de 21 canonades) i Felip VI passarà revista. Després d'això, els monarques es dirigiran a l'interior del Palau Reial, on saludaran els 200 convidats a la Saleta Gasparini. Un cop acabada la salutació, es traslladaran al Saló del Tron, on el rei imposarà 20 condecoracions, segons ha informat Zarzuela.

Després, prendrà la paraula Robles i després ho farà Felip. Amb el discurs, es donarà per finalitzat l'acte pròpiament dit. Finalment, hi haurà un còctel al Saló de Columnes.

LEONOR, IMMERSA EN LA SEVA FORMACIÓ MILITAR



La filla gran dels Reis va iniciar a mitjans d'agost la seva formació militar a l'Acadèmia de l'Exèrcit de Terra a Saragossa. Aquí, va jurar la bandera el passat 7 d'octubre, iniciant així el que ja serà el segon curs del seu entrenament específic com a futura capitana general de les Forces Armades.

Elionor també va acudir el 12 d'octubre a la desfilada militar del Dia de la Festa Nacional i es va situar per primera vegada a la dreta del seu pare, fent visible la seva condició d'hereva de la corona. Així mateix, i amb l'uniforme encara posat, va assistir a la recepció posterior que els Reis ofereixen a les més altes institucions de l'Estat i altres convidats destacats al Palau Reial. Aquell mateix mes, el 31 i coincidint amb la majoria d'edat, va jurar la Constitució al Congrés.

El proper any, Leonor continuarà la seva formació militar a l'Escola Naval de Marín, a Pontevedra, on s'embarcarà al vaixell escola Juan Sebastián Elcano, i l'any següent la completarà a l'Acadèmia General de l'Aire i de l'Espai a San Javier (Múrcia).