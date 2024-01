Descobreix-ho tot sobre la màgia del Nen i les probabilitats de la fortuna!

Aquest dissabte, el Saló de Loteries i Apostes de l'Estat (LAE) serà l'escenari del Sorteig Extraordinari de la Loteria del Niño, que promet distribuir un total de 770 milions d'euros en premis. Aquesta xifra marca un augment notable de 70 milions en comparació de l'edició de l'any anterior i genera una gran expectació entre els jugadors de loteria a tot Espanya.

On ha tocat més cops?



Barcelona es destaca com la província afortunada on El Niño ha caigut en 56 ocasions, seguida de prop per Madrid amb 51. En la competència entre ciutats, Madrid lidera amb 43 "Gross", superant Barcelona amb 37. Ciutats com Bilbao, València, Sevilla i Sant Sebastià també han tingut la quota de sort. A nivell provincial, Biscaia, València i Astúries completen el top 5, mentre que Osca i Guadalajara esperen ansiosament el seu primer premi.

Quant ens gastem a la Loteria del Nen?



Segons les dades proporcionades per Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE), s'estima que cada espanyol gastarà una mitjana de 17,97 euros en l'adquisició de dècims per al Sorteig Extraordinari de la Loteria del Nen el 2024, representant un augment de 1,26 euros respecte a l'any anterior.

Pel que fa a la despesa per regions, Soria encapçala la llista amb una mitjana impressionant de 60,98 euros per habitant, seguida de Palència (34,15) i Burgos (33,81).

Les regions amb menys despesa a la loteria del Niño són Ceuta (3,83), Huelva (6,85) i Cadis (10,05). A les dues províncies on El Niño ha tocat amb més freqüència, els madrilenys inverteixen una mitjana de 17,24 euros, mentre que els barcelonins destinen 12,64 euros.

Tot i les diferències regionals en la despesa i la sort, el veritable guanyador s'espera que sigui Hisenda, amb una projecció de contribució generosa que podria assolir els 21,45 milions d'euros, segons les estimacions dels tècnics del Ministeri d'Hisenda, Gestha.

Aquest pronòstic està condicionat a la venda completa de les butlletes corresponents als premis principals i representa un augment significatiu en comparació de la recaptació de l'any anterior, gràcies a la introducció de cinc sèries addicionals.