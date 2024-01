Lliurant una quantiosa suma de 2 milions d'euros a la sèrie, cosa que equival a 125.000 euros per dècim. EP

A l'emocionant desenllaç del Sorteig Extraordinari de la Loteria de l'Infant 2024, el número 94.974 es va alçar amb el cobejat primer premi, lliurant una quantiosa suma de 2 milions d'euros a la sèrie, cosa que equival a 125.000 euros per desè. Aquest triomf ha ressonat a diverses províncies d'Espanya, des de Galícia fins a les Illes Canàries, i ha conquerit el cor d'afortunats compradors a Madrid, el País Basc, Castella i Lleó, el País Valencià, Extremadura, les Balears i Múrcia.

La sort ha estat especialment generosa a Castella i Lleó, on el 94.974 ha deixat una estela d'alegria a ciutats com Valladolid, Salamanca, Aranda de Duero (Burgos), Lleó, Palència, Rierol de l'Encomana (Valladolid) i Santa Marta de Tormes . Cada desè premiat amb aquest primer premi comporta una gratificació de 200.000 euros, una experiència compartida per aquells que van triar participar en aquest Sorteig del Nen 2024.

És crucial assenyalar que, seguint la normativa tributària, els guanyadors amb premis superiors als 40.000 euros han d'efectuar una aportació del 20% a l'Agència Tributària. Dels 200.000 euros per dècim premiat, 40.000 euros queden exempts d'impostos, i l'Estat reté la diferència, atorgant als afortunats un premi net de 168.000 euros.

Aquest Sorteig Extraordinari de la Loteria de l'Infant 2024 ha repartit un impressionant total de 770 milions d'euros en premis, marcant un inici pròsper per a l'any al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l'Estat (LAE) mitjançant el sistema de bombos múltiples. L'emissió comprèn 50 sèries de 100.000 bitllets cadascuna, a un preu de 200 euros per bitllet, dividits en dècims de 20 euros.

SEGON PREMI

El segon premi, el número 89.634 del qual va ser venut per complet a Móstoles, ha brindat 750.000 euros a la sèrie, corresponent a 75.000 euros per desè. D'altra banda, el tercer premi, encarnat al número 57.033, ha distribuït 250.000 euros per sèrie (25.000 euros al desè), i ha trobat el seu camí en nombroses localitats de tot el país, igual que el primer premi.

ALTRES PREMIS

En paral·lel, el Sorteig de l'Infant ha destacat amb l'anunci de premis addicionals, com ara les extraccions de dues, tres i quatre xifres. Els afortunats amb números acabats en 66, 40, 32, 65 i 99 rebran un premi de 40 euros per desè. Les extraccions de tres xifres, premiades amb 100 euros al desè, inclouen números com 507, 296, 161, 978, 872, 506, 114, 488, 730, 428, 281, 568, 644 i 598. quatre xifres premiades amb 350 euros al desè són 7247 i 8172.

Aquest sorteig emocionant, més accessible que el Sorteig de Nadal amb una probabilitat de premi del 7,82%, ha estat un esdeveniment esperat, marcant el començament de l'any amb sorpreses i alegria per a molts. Els premis poden ser retirats una vegada concloguin les verificacions i els processos informàtics, estenent el termini fins a tres mesos després de l'endemà del sorteig. La Loteria del Nen 2024 ha deixat una empremta inesborrable a l'inici del nou any!