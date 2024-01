Ho va dir en el seu discurs a la Pasqua Militar. EP

El Rei Felip VI ha defensat aquest dissabte la participació d'Espanya en missions a l'exterior, que projecten "estabilitat", com a "la millor mostra" del compromís d'Espanya amb la pau i la seguretat internacionals, en el marc de la inestabilitat generada per els conflictes d'Ucraïna i Israel i Hamàs.

Així ho ha fet durant el seu discurs a la Pasqua Militar, celebrada al Palau Reial, on ha afirmat que el 2023 ha estat un període "molt exigent" que ha requerit la realització d'"una llarga llista de comeses" dins dels objectius estratègics establerts a les missions internacionals.

"Unes missions importants que suposen un important esforç per a les nostres Forces Armades i Guàrdia Civil", ha indicat el monarca, fent una menció especial als 3.000 homes i dones desplegats a les 17 operacions a l'exterior en què Espanya participa.

"La participació dels militars espanyols en el reforç de les accions de dissuasió i defensa de l'OTAN, amb què contribueixen a la seguretat i protecció dels nostres aliats del flanc aquest europeu, i les missions de la UE i de l'ONU, amb les que projecten estabilitat en diferents àrees geogràfiques, són la millor mostra del compromís d'Espanya amb la pau i la seguretat internacionals", ha afegit, encara que sense esmentar específicament Ucraïna o Israel i Palestina.

D'altra banda, ha lloat el paper de les Forces Armades per complir "amb afany, abnegació, eficàcia i dignitat" la seva "missió" de contribuir a garantir les condicions de seguretat necessàries perquè els espanyols gaudeixin dels seus drets i llibertats en el marc constitucional, quan la Carta Magna ha fet 45 anys.

El monarca ha recordat l'aniversari de la Constitució, que guia “el camí lliure i democràticament emprès” per la ciutadania espanyola. El lliurament de les Forces Armades és "exemplar", segons ha subratllat Felip, i "mereix tot el respecte i el més alt reconeixement". "La defensa del marc de convivència democràticament elegit pels espanyols és testimoni viu del vostre compromís amb la societat, i també de lleialtat envers els nostres aliats a la recerca d'un món més segur i més just", ha afegit.

AMB LEONOR



En la seva intervenció a la Pasqua Militar, la desena que presideix des que va accedir al tron, Felip VI, vestit amb l'uniforme de l'Armada, s'ha congratulat de la presència de la Princesa Leonor, que acudeix per primera vegada a l'acte, i de que l'hereva hagi començat la formació militar. Actualment és Dama Cadet de l'Acadèmia General Militar de Saragossa.

En aquesta línia, ha traslladat l'"enorme orgull" que ell i la Reina Letizia senten des que Leonor va jurar bandera a l'octubre a l'Acadèmia General Militar i ha agraït l'"acollida excel·lent" a la seva filla, que anava d'uniforme i que portava la condecoració de Carles III.

A més, ha recordat que la seva primogènita va jurar la Constitució al Congrés el 31 d'octubre passat, coincidint amb la majoria d'edat. Per al Rei, la jura constitueix una renovació del “compromís de la Corona amb el camí lliure i democràticament emprès i amb tots els valors, principis i drets que estableix la Constitució i que des de llavors regeixen la vida de tots els espanyols”.

En l'homenatge a les Forces Armades i la Guàrdia Civil, Felip VI també s'ha acordat dels que han donat les seves vides en el compliment del seu deure i ha volgut destacar algunes de les actuacions que les Forces Armades, juntament amb altres organismes públics institucions, han afrontat, amb el focus posat a les catàstrofes naturals, dins i fora d'Espanya.

Així, ha esmentat els incendis de La Palma i Tenerife, les inundacions a Madrid Toledo, Ciudad Real i Conca o la nevada a Mallorca. També ha enumerat els terratrèmols de Turquia i el Marroc, els incendis forestals a Xile, Tunísia i Grècia o els desbordaments a Eslovènia. "La seva contribució a l'atenció i gestió d'aquestes emergències ha estat vital", ha afegit, recalcant l'"eficàcia i humanitat" dels participants.

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ



Felip VI també ha defensat "l'alt nivell d'exigència" requerit en la instrucció individual i en l'ensinistrament i la preparació de les unitats. Ha recordat la seva assistència a la formació d'unitats o la participació en exercicis, tant nacionals com internacionals ia l'Hospital Militar de Saragossa, entre d'altres.

"En tots aquests casos he comprovat l'alt grau d'ensinistrament i operativitat de les nostres unitats, compostes per militars de primer nivell", ha explicat, abans de lloar que aquests homes i dones estan "molt capacitats, tenen una indubtable vocació de servei i una altíssima professionalitat, enquadrats en unes forces i unitats modernes, preparades per exercir qualsevol comesa per exigent que sigui l'escenari”.

La cita, a més de començar l'any castrense, permet fer balanç de l'any anterior i marcar línies d'acció per als dotze mesos següents. L?acte ha arrencat al migdia, amb l?arribada dels Reis a la Plaça l?Almudena, on els ha rebut el president del Govern, Pedro Sánchez. Tot seguit, els ha saludat la ministra de Defensa, Margarita Robles, així com el cap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD), l'almirall general Teodoro Esteban López Calderón. Així mateix, hi han acudit el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i els caps dels tres exèrcits.

A continuació, s'han rendit honors (himne nacional i salva de 21 canonades) i Felip VI ha passat revista. Després d'això, els monarques s'han dirigit a l'interior del Palau Reial, on han saludat uns 200 convidats a la Saleta Gasparini. Un cop acabada la salutació, s'han traslladat al Saló del Tron, on el Rei ha imposat 20 condecoracions.