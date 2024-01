A partir de l'1 de juliol passat, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha eliminat l'obligació d'utilitzar els triangles d'emergència per senyalitzar incidents en autovies i autopistes.



L'arribada de l'any 2024 comportarà canvis significatius tant a la normativa de la Direcció General de Trànsit (DGT) com a les regulacions de les ciutats, les quals hauran d'implementar les anomenades Zones de Baixes Emissions (ZBE).

Així mateix, s'anticipa que al llarg del nou any, la DGT introduirà el nou carnet de conduir tipus B1 destinat a persones de més de 16 anys. De manera progressiva, també es retiraran els triangles de seguretat, i seran reemplaçats per les balises V16 equipades amb geolocalització.

Una altra innovació destacada es relaciona amb els tràmits que els usuaris han de fer davant la DGT, ja que aquest organisme ha ampliat el catàleg de gestions que es poden dur a terme de forma no presencial.

La Seu Electrònica de la DGT ha estat actualitzada per facilitar encara més la realització de tots els tràmits relacionats amb els vehicles. El procés s'explica pas a pas de manera senzilla, i permet també adjuntar la documentació necessària directament, sense necessitat d'utilitzar el registre. Després de presentar la documentació, l'operador a la Prefectura duu a terme el tràmit i envia la resposta al ciutadà.

ETIQUETA MEDIAMBIENTAL



A partir del gener, ciutats com Madrid han implementat la prohibició de circular per als vehicles que no tenen l'etiqueta mediambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT). Barcelona també està en procés d'actualitzar les normatives de circulació.

Addicionalment, totes les localitats amb més de 50.000 habitants i els municipis amb més de 20.000 habitants que registrin nivells elevats de contaminació estan obligats a establir Zones de Baixes Emissions (ZBE).

VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL

A partir del 22 de gener de 2024, només es poden comercialitzar vehicles de mobilitat personal (VMP) i patinets elèctrics que estiguin degudament certificats. En considerar ladquisició dun VMP, tingues en compte que aquells comercialitzats després del 22 de gener de 2024 han de comptar amb la certificació corresponent per al seu ús.

Els VMP adquirits abans del 21 de gener del 2024 podran circular fins al 22 de gener del 2027, fins i tot si no tenen certificació. Tot i això, a partir d'aquesta data, només podran circular aquells VMP que comptin amb la certificació requerida.

Aquests vehicles, duna o més rodes i una única plaça, són propulsats exclusivament per motors elèctrics, assolint una velocitat màxima entre 6 i 25 km/h. Han d'estar equipats amb sistemes de frenada davantera i del darrere independents, capaços d'una desacceleració mínima de 3,5 m/s², així com un dispositiu d'advertiment acústic (timbre), llums i reflectors (catadiòptrics) del darrere i davanters. La circulació daquests VMP està prohibida en travesses, vies interurbanes, autopistes i autovies, voreres i túnels urbans.

CARNET B1

En el transcurs d'aquest any, es preveu que la Direcció General de Trànsit (DGT) introdueixi el nou permís B1 , el qual estarà disponible a partir dels 16 anys i autoritzarà la conducció de quadricicles amb una velocitat màxima de fins a 90 km/ h.



Aquest permís permet, a partir dels 16 anys, el maneig de quadricicles pesants, definits com a vehicles petits amb una potència màxima de 20,4 CV (15 kW) i velocitats màximes de 90 km/h. Així mateix, pel que fa al transport de mercaderies, el B1 habilitarà la conducció de vehicles amb un pes de fins a 550 kg . Cal destacar que fins ara aquests vehicles només podien ser conduïts amb el permís B estàndard.

TRIANGLES I LLUMS V16

Aquest senyal V-16 , innovador a Europa, contribueix significativament a millorar la seguretat viària en situacions d'avaria. D'una banda, elimina el risc de sortir a col·locar triangles en permetre simplement encendre el llum, assegurant una visibilitat garantida fins i tot en condicions climàtiques adverses. D'altra banda, alerta els altres usuaris de la carretera sobre la ubicació del perill mitjançant l'enviament del seu geoposicionament. De moment, l'ús no serà obligatori fins a l'1 de gener del 2026.

A l'instant en què la plataforma DGT 3.0 rep la informació, envia automàticament una alerta als navegadors, aplicacions de mobilitat i sistemes integrats a bord dels vehicles. Això permet que els conductors que transiten per la zona afectada prenguin les mesures adequades, com ara reduir la velocitat o canviar de carril, assegurant així una conducció segura.

