Grup de joves / Freepik

La joventut espanyola experimenta condicions de vida heterogènies, i gran part enfronta dificultats en ingressar al mercat laboral, on la taxa d'atur és el doble que la taxa d'ocupació. La precarietat laboral generalitzada es reflecteix que la renda per càpita de les llars els sustentadors principals de la qual tenen entre 16 i 29 anys és un 15% inferior a la mitjana, considerant la composició de la llar.

Amb les darreres dades de l' Enquesta de Condicions de Vida de l'INE, el 53,2% de les persones en aquest rang d'edat experimenta dificultats per arribar a final de mes, 5,4 punts percentuals per sobre de la mitjana poblacional. Aquest fenomen persisteix malgrat que la joventut actual gaudeix de més oportunitats educatives, encara que els resultats no són uniformes per a tothom.

La meitat de les persones entre 25 i 29 anys tenen educació superior, ja sigui universitària o de formació professional superior, quatre vegades més que el 1980. Tot i això, un 25% dels joves d'aquest grup d'edat només han completat estudis obligatoris.

Tot i que els joves espanyols de 16 a 29 anys comparteixen característiques generacionals, les disparitats socioeconòmiques i, especialment, els nivells d'educació assolits generen diferències importants entre ells. Aquestes divergències es manifesten principalment en les perspectives laborals, però també impacten en altres aspectes fonamentals de les seves trajectòries vitals. La diversitat de situacions personals és significativa, i considerar que tots els membres d‟una mateixa generació enfronten les mateixes condicions de vida i futurs escenaris seria un error.

La monografia Present i futur de la joventut espanyola , publicada per la Fundació BBVA i Ivie, descriu quatre perfils de joves que es diferencien per la seva situació i oportunitats. En el grup més desfavorable, format per gairebé un milió de ninis , hi ha el 14% de joves que ni estudia ni treballa.

A la banda oposada, se situa el grup dels qui han comptat amb un entorn familiar o escolar favorable han aconseguit estudis universitaris i gaudeixen de treballs qualificats, contractes estables i salaris elevats. Entre aquests dos extrems, hi figuren els joves que treballen, però de forma irregular i amb salaris baixos, i aquells que han acabat formació postobligatòria i tenen llocs de treball que els permeten gaudir de certa estabilitat laboral.

L'estudi, elaborat per un equip d'investigadors de l'Ivie i la Universitat de València, dirigits per Francisco Pérez, director de recerca de l'Ivie i catedràtic emèrit de la Universitat de València, troba una diversitat de posicions rellevants, però també trets comuns.

En general, les persones joves estan més exposades als vaivens del cicle econòmic i la qualitat mitjana de les ocupacions és pitjor. El 25,4% de joves treballen amb contractes a temps parcial, 12 punts per sobre de la mitjana del conjunt de la població, i la taxa de temporalitat de la joventut ocupada també dobla la mitjana. Una tercera dimensió de la seva precarietat laboral més gran és la salarial : els salaris dels joves d'entre 16 i 29 anys són un 35% inferiors a la mitjana i el progrés dels seus ingressos al llarg de la vida laboral està sent més lent, ja que mentre les cohorts anteriors assolien una base de cotització semblant a la mitjana abans dels 27 anys, actualment, els adults joves als 34 anys encara no l'han assolit.

No obstant això, al voltant d'aquestes mitjanes hi ha diferències entre diferents grups: els joves menys formats tenen menys possibilitats d'aconseguir bones feines i progressar, tant en estabilitat laboral com en salari, i els avantatges més grans els aconsegueixen els que tenen estudis superiors. Descomptat l'efecte d'altres variables diferents del nivell d'estudis, els joves que tenen formació professional de grau superior aconsegueixen salaris mitjans un 11,3% més grans que els joves amb només educació obligatòria i els universitaris aconsegueixen llocs de treball un 33,8% més ben remunerats .

Part dels avantatges salarials dels joves més qualificats es deriven de la seva preparació per ocupar llocs de treball que requereixen coneixements avançats en competències que els més grans no van poder adquirir. Gràcies a això, a l'ocupació jove de 25 a 29 anys pesen més els llocs més qualificats (38,7%) que en el conjunt dels ocupats (35,6%).

L'aprofitament de les oportunitats d'accés a l'educació que han gaudit les generacions joves s'ha convertit en un factor de mobilitat social fonamental . N'és una prova que el nivell d'estudis completat és un predictor molt rellevant de les diferències en les trajectòries vitals i laborals i l'estrat socioeconòmic assolit. El 59,2% dels joves entre 25 i 29 que procedeixen d'un estrat socioeconòmic baix, però han completat estudis superiors, aconsegueixen pujar a l'estrat alt.

En canvi, només aconsegueixen aquesta meta el 13,4% dels que únicament compten amb formació obligatòria . Però l'educació també és rellevant per desplaçar-se socialment cap avall i condiciona la probabilitat de conservar la posició dels joves que parteixen d'un entorn socioeconòmic favorable: un 38,5% dels que provenen d'un estrat alt, però només finalitzen estudis obligatoris, baixen fins a l'estrat socioeconòmic baix, mentre que aquest percentatge cau al 19,7% en el cas que hagin aconseguit estudis secundaris postobligatoris i només arriba al 8,5% dels que tenen estudis superiors. La mobilitat social descendent també contribueix a laugment de la desigualtat social quan aquelles persones que parteixen de condicions de partida favorables no aprofiten els avantatges de leducació.

Els avenços educatius a Espanya han impulsat la mobilitat social, ja que han permès que la meitat dels joves entre 25 i 29 anys tingui estudis superiors, universitaris o de formació professional, quatre vegades més que el 1980.

Tot i això, com que les importants millores no han arribat a tota la joventut per igual, aquest ascensor social té els seus límits. Es deriven en part que el sistema educatiu no ha prioritzat en l'assignació dels recursos la compensació de les mancances de l'alumnat desfavorit.

Els factors socioeconòmics dorigen i els antecedents familiars són els determinants més rellevants del fracàs o lèxit educatiu. Els entorns desfavorables es tradueixen en escolarització infantil tardana i menys suports per millorar el rendiment escolar als nivells obligatoris. La conseqüència és que l‟origen social segueix condicionant els resultats educatius.

Aquestes limitacions a la igualtat real d'oportunitats educatives deixen cicatrius duradores perquè marquen el futur laboral i socioeconòmic de la joventut. Tot i que la situació de les persones joves és heterogènia des de diferents perspectives, la precarietat laboral és un dels principals problemes que afronta bona part de la joventut espanyola. La precarietat es tradueix en ingressos menors, a causa de les baixes taxes d'ocupació i de salaris, i en retard en l'emancipació i la natalitat.

La renda mitjana per unitat de consum de les llars en què el sustentador principal és una persona entre 16 i 29 anys (es calcula segons el nombre i les característiques dels membres de la llar) se situa al voltant de 16.000 euros anuals, un 15% menys que la mitjana de les llars. Aquesta menor renda és fins a un 40% per sota de la mitjana en el cas de les llars el sustentador principal de les quals és un jove sense formació superior (11.000 euros anuals). La joventut emancipada viu majoritàriament de lloguer i ha de dedicar un percentatge elevat del seu pressupost a l'allotjament, gairebé la meitat dels ingressos de la llar. A més, triga més que les generacions anteriors a assolir el nivell salarial mitjà típic de qualsevol professió. Mentre la cohort nascuda el 1955 va assolir la base de cotització mitjana als 27 anys, els nascuts el 1985 encara no la van assolir amb 34 anys.

Aquesta pitjor trajectòria laboral , caracteritzada per a molts joves per la dificultat duradora de trobar feina i la lenta millora dels seus salaris, té conseqüències sobre les cotitzacions socials que van acumulant i les tindrà probablement a la jubilació. Atès que el nostre sistema de pensions és contributiu, l'heterogeneïtat a l'etapa laboral activa tendeix a traslladar-se a l'etapa de pensionista.

Així doncs, els factors que afavoreixen una vida laboral de més qualitat també afavoreixen una jubilació amb millor qualitat de vida. Els joves amb carreres laborals llargues obtindran pensions adequades als seus salaris, cosa que els permetrà mantenir el seu nivell de vida després de la jubilació, cosa que no exclou la necessitat d'estalvi si els salaris han estat alts, atesa la limitació de la pensió màxima. A l'altre extrem, si la carrera laboral ha estat curta, el nivell de la pensió serà insuficient per mantenir el nivell de vida previ, en els casos de salaris baixos el sistema inclou la garantia de complement a mínims, però en la resta de casos el possible complement ha de procedir de lestalvi privat.

És a dir, si els desavantatges inicials es prolonguen en el temps i no es compensen al llarg de la vida laboral afectaran els seus drets de pensió futurs, reduint-los. A més, si no s'amplia l'edat de jubilació, les possibles reformes futures al sistema de pensions per garantir la seva sostenibilitat financera faran que la quantia de les pensions dels que avui són joves siguin més baixes en relació amb l'últim salari percebut que les que estan rebent els actuals pensionistes.

PÈRDUA DE PES DEMOGRÀFIC

Per abordar les millores necessàries en els diversos àmbits que afecten la joventut calen polítiques específiques. Tot i això, segons els autors de l'estudi, la pèrdua de pes demogràfic de la joventut a l'últim quart de segle pot reduir la seva influència en l'atenció als seus problemes i en el disseny de les polítiques per respondre-hi.

El col·lectiu de joves entre 16 i 29 anys representa actualment el 14,8% de la població, 9 punts percentuals menys que el 1995, davant del pes d'altres franges d'edat com els més grans de 65 anys que ha crescut fins al 20,2 %.

El document proposa una sèrie d'iniciatives per millorar la situació dels joves, tant a nivell públic com privat . Al públic, subratllen la necessitat de combatre la desigualtat d'oportunitats i resultats educatius i laborals. En primer lloc, destaca la necessitat d'impulsar polítiques educatives que assignin recursos a recuperar els estudiants que s'endarrereixin a primària i secundària obligatòria, a ampliar les taxes d'escolarització a secundària postobligatòria i formació professional, especialment la dual, ia generalitzar la formació de qualitat en idiomes i competències digitals.

En el terreny de les polítiques laborals, reclamen un desplegament més precís i enèrgic de les polítiques d'ocupació dirigides a formar els ninis per rescatar-los de la inactivitat i l'atur. A més, reclamen el foment de l'habitatge públic de lloguer, l'escassetat del qual afecta especialment la joventut en procés d'emancipació i interessada a desplaçar-se per trobar feina.

Pel que fa a les actuacions en l'àmbit privat, els autors subratllen la importància que les famílies parin atenció a l'educació des de molt aviat, així com a la selecció més adequada de la formació postobligatòria a cursar, ja que triar els estudis que ofereixen una major empleabilitat és molt rellevant per millorar les oportunitats laborals posteriors. Des d'aquesta perspectiva, també assenyalen la importància que els centres educatius millorin els serveis d'orientació, més rellevants com a mínim favorable és l'entorn familiar dels joves.