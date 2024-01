El Corte Inglés de plaça de Catalunya. Foto: Europa Press

El Corte Inglés va posar en marxa, el passat diumenge 7 de gener, la seva campanya de rebaixes d'hivern amb importants descomptes i grans promocions tant a la botiga com a la seva web i app , que estaran disponibles fins al proper 29 de febrer.

El Corte Inglés ha preparat per a aquestes rebaixes d'hivern una àmplia gamma d'articles a preus molt atractius a totes les àrees de venda. Des del començament de les rebaixes es poden trobar grans descomptes en més de 1.000 signatures en departaments com ara moda, esports, llar i accessoris, entre d'altres.

Unes rebaixes que en moda dona arrenquen amb descomptes del 50% en marques com Woman, Couchel i Tintoretto, a més d'articles de Tricot a 25,99 euros a les marques Woman i Southern Cotton.

En moda home, hi haurà aquests dies una gran selecció de camises i pantalons de la marca Dustin, que hi seran, una peça a 35,95 euros, i dues a 60 euros. La firma Emidio Tucci surt també al 50% des d'avui amb una selecció, com ara camises i pantalons. I al departament de joves, les marques Levi`s, Lee, Gap i Pepe Jeans tindran fins a un 50% de descompte inicial.

A la sabateria, hi haurà moltes marques amb fins a un 30% de descompte, com Panama Jack, Geox, Timberland i Martinelli, entre d'altres, així com a la sabateria de dona, amb fins a un 40% d'estalvi en el preu a Wonders, Gioseppo , Pedro Miralles i Guess.

Pels aficionats a l'esport, El Corte Inglés ofereix descomptes que arriben fins al 40% en una selecció de tèxtil i calçat de pàdel de les marques Asics, Adidas, Nike i Endless. Destaquen a més les firmes més capdavanteres en pales de pàdel, com Bullpadel, Starvie, Babolat, amb fins a un 50%. I en una selecció de calçat esportiu, hi haurà fins a un 50% de descompte a Adidas, Nike, New Balance, Puma, Converse i Under Armour, entre d'altres

En roba de llit i llar, es podran trobar jocs de llit, fundes nòrdiques, cobrellits i una selecció de tovalloles, jocs de tovalloles i barnussos amb un 50% de descompte.

I a l'àrea de mobles, hi haurà fins a un 40% de descompte en mobles de saló i menjador, així com al departament de llar, amb un 50% en bateries de cuina per peces soltes i al set Master de la firma Bra.

A Llenceria, aquests primers dies de rebaixes hi haurà una selecció de marques de bates, pijames i camises amb fins a un 40% de descompte.

A Joieria, Rellotgeria i Bijuteria, cal destacar una gran selecció de rellotges de Fossil, Emporio Armani i Michael Kors al 40% de descompte, així com la marca d'El Corte Inglés de joieria que té fins a un 30% d'estalvi respecte a preu habitual, o la firma Majorica, que tindrà una selecció d'articles al 50%.

A Accessoris les marques Tous, Kipling i Lola Casademunt tindran bosses i carteres de dona amb fins a un 50%, Tintoretto i Jo & Mr Joe faran un 40% de descompte en una selecció de bosses i una gran quantitat de bufandes de marques com Hugo Boss , Lacoste, Levis, Lottusse, Michael Kors, Olimp, Gant i Emporio Armani estaran al 30%.

A l'àrea de Bellesa, les rebaixes vénen carregades de productes amb descomptes com un 40% a Doble Serum d'ulls de Clarins i Genifique de 75 ml de Lancome.

I pel que fa a la campanya de publicitat, aquest any la protagonista indiscutible torna a ser la icònica bossa de color vermell de rebaixes d'El Corte Inglés, que ja és tot un clàssic a la companyia. L'espot de televisió gira al seu voltant. La ciutat s'inunda de bosses vermelles de rebaixes d'El Corte Inglés. Sota el claim A les rebaixes sempre trobes el que busques , trobem a l'espot una parella que es xoca fortuïtament al carrer, tots dos amb bosses de rebaixes, se les intercanvien per error, però ella se n'adona i busca el noi per tornar-se-la . Entre la multitud de bosses vermelles de rebaixes i els vianants passejant per la ciutat, ella li segueix la pista i finalment es troben a l'entrada d'El Corte Inglés, jugant així amb aquest doble sentit de “trobar”. La música de l'espot és d'AJR World's Smallest Violin, i amb ella s'ha aconseguit un espot molt dinàmic i ple de moviment, amb els carrers plens de vianants que van de compres en temps de rebaixes.