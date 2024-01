Pronòstic del temps per aquest dimarts - METEOCAT

A CatalunyaPress us portem la previsió del temps a Catalunya per aquest dimarts 8 de gener:

Nuvolositat:

Fins a les primeres hores del matí el cel estarà poc ennuvolat per núvols alts i mitjans, més abundants a l'oest. Ràpidament, però, minvaran al matí i el cel quedarà serè o poc ennuvolat fins a la tarda quan tornaran a augmentar, sobretot per l'oest i al final del dia. Independentment, hi haurà intervals de núvols baixos a punts del sector central del litoral i prelitoral que, a partir del vespre, s'estendran a altres zones del litoral i prelitoral i de la Catalunya Central.

Precipitacions:

És probable algun xàfec dispers de caràcter feble o localment moderat en punts del litoral i prelitoral central, sobretot durant el matí i primeres hores de la tarda. De la mateixa manera, al final de la jornada no es descarta alguna precipitació feble al terç sud i la costa Brava; la cota de neu tancarà els 1.000 metres.

Temperatures:

La temperatura mínima baixarà entre lleugerament i moderadament, sobretot a les zones on hi hagi vent, amb gelades moderades i extenses a l'interior, localment fortes al Pirineu i Prepirineu, i algunes de locals i febles, o localment moderades a la costa, sobre tot a la Costa Brava i al nord del Camp de Tarragona. D'altra banda, la màxima serà lleugerament més baixa. Ambient de rigorós hivern.

Visibilitat :

A punts del litoral i prelitoral central la visibilitat serà entre bona i regular durant tot el dia. A la resta, la visibilitat serà entre bona i excel·lent amb tendència a empitjorar al final del dia.

Vent:

Bufarà vent de component nord moderat amb cops forts al nord de la Costa Brava i al sud del cap de Salou, amb tendència a afluixar al llarg del matí. La resta del dia i la resta de sectors quedarà fluix i de direcció variable, amb tendència a imposar-se el vent de component est, sobretot al litoral i prelitoral, flueix en general amb algun cop moderat.