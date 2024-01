Coloma - PACMA

L'Ajuntament de Santa Creu de Tenerife, a través de l'àrea de Planificació Estratègica, Sostenibilitat Ambiental i Serveis Públics, ha iniciat un procediment sancionador a una ciutadana per donar menjar als coloms, en reiterades ocasions, i infringir així l'Ordenança Municipal Reguladora de la Protecció i Tinença d'Animals, que preveu aquest fet com una infracció administrativa de caràcter greu i és sancionada amb una quantia de fins a 1.500 euros.

L'alcalde, José Manuel Bermúdez, comenta en una nota que "aquests fets no poden passar desapercebuts", per això des del consistori se seguirà sancionant persones que donin menjar als animals a la via pública.

"Un simple fet com aquest pot comportar problemes de salut pública i la nostra responsabilitat com a gestors de la ciutat és impedir que això passi", detalla.

Per part seva, el regidor de Planificació Estratègica, Sostenibilitat Ambiental i Serveis Públics, Carlos Tarife, explica que "els fets es repeteixen amb freqüència per part d'aquesta dona que es nega, dit per ella, a canviar el seu comportament, i que porta bosses de plàstic amb una gran quantitat d'arròs que llença a terra per alimentar els coloms".

A més, afegeix Tarife que "cal sancionar aquestes persones que alimenten els coloms perquè és un acte que altera la salubritat i l'equilibri natural de la ciutat per l'aparició d'una quantitat més gran d'excrements, per exemple, o d'altres animals com ara són els rosegadors".

Per això, indica, "els nostres esforços perquè la població no deixi escombraries fora dels contenidors i perquè no alimenti els coloms".

L'Ordenança Municipal Reguladora de la Protecció i Tinència d'Animals prohibeix proporcionar alimentació de qualsevol tipus i manera sense l'autorització administrativa corresponent, a qualsevol animal que es trobe a les vies o espais públics, o que hagi accedit a una propietat privada.