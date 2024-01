Una dona abrigada es protegeix del fred. Foto: Europa Press

Les províncies d' Osca, Mallorca, Barcelona, Girona, Lleida, Navarra i Guipúscoa estaran aquest dimarts 9 de gener en avís per les temperatures mínimes, que podran arribar als 8 graus sota zero , en una jornada marcada per mínimes significativament baixes a l'extrem nord-est peninsular, així com en sistemes de muntanya del nord i est ia les Balears, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

S'espera un temps inestable a causa de l'acostament de la DANA al nord peninsular i d'una baixa atlàntica per l'oest, amb incertesa incertesa en les seves evolucions.

Així, predominaran els cels ennuvolats o coberts a la Península amb precipitacions, cosa que afectarà bona part de la meitat sud i nord-oest peninsular, encara que a causa de la incertesa de la situació, l'AEMET no descarta que també s'estengui a altres punts del territori , a excepció de zones d'interior del nord-est, on no s'esperen.

Tot i així, es preveuen més intenses al sud-oest d'Andalusia, on aniran acompanyades de tempestes ocasionals, i no es descarta que arribin a ser forts a l'entorn de l'Estret.

Pel que fa a les nevades, podrien donar-se als sistemes Central i Ibèric i cornisa cantàbrica a partir de 500/700 metres pujant a 1.200/1.600 metres; així com a les serres del sud-est a partir de 1.000 metres pujant a 1.600/1.800 metres. A més, no es descarta neu puntualment a l'altiplà Nord ia l'est de la Sud.

Als arxipèlags, l'AEMET espera intervals ennuvolats, amb baixa probabilitat d'algun xàfec aïllat a les Canàries muntanyenques mentre que a les Balears augmentaria a cobert al final del dia, quan tampoc no es descarta alguna precipitació a l'oest.

Les temperatures màximes baixaran a l'entorn d'Alborán, depressions del nord-est i Cantàbric, tendint a augmentar a la resta de forma més acusada en entorns de muntanya del centre i nord-est. Tot i que les mínimes baixaran a Balears i terç nord-est peninsular, podrien anar augmentant a la resta de la Península.

GELADAS GENERALITZADES A L'INTERIOR



S'esperen gelades febles pràcticament generalitzades a zones d'interior de la meitat nord peninsular i interiors de l'est, així com a les Balears, sent més acusades a muntanya i fins i tot arribant a fortes a l'entorn pirinenc.

El vent bufarà d'aquest al Cantàbric i Galícia, amb alguns intervals forts al seu litoral. D'altra banda, serà de component nord rolant a sud-est a l'Empordà, sota l'Ebre i les Balears, els alisis bufaran a les Canàries, ia la resta s'espera vent fluix variable amb predomini de la component est.

Finalment, l'AEMET informa de baixa probabilitat de precipitacions a la Península.