Foto: Europa Press

El Ministeri de Sanitat implantarà el proper dimecres 10 de gener l'ús obligatori de mascaretes a hospitals i centres sanitaris, després que no hagi arribat a un acord amb comunitats autònomes, a la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), sobre l'obligatorietat del seu ús de la mascareta a centres sanitaris, residències i farmàcies davant el repunt d'infeccions per virus respiratoris.

Fonts del departament que dirigeix Mónica García han confirmat a Europa Press que aquesta mesura es pren en compliment de l'article 65 de la llei de cohesió i qualitat del sistema nacional de salut, que permet la declaració d'actuacions coordinades en salut pública.

Les mateixes fonts han precisat que la mesura es pren únicament per a hospitals i centres de salut, no en centres sociosanitaris o farmàcies, com estava inclòs a la proposta presentada al consell interterritorial.

Davant la manca d'acord a la reunió del matí, Sanitat ha obert un termini d'al·legacions pel qual, en les properes 48 hores, les comunitats autònomes podran fer arribar les seves propostes al document presentat pel Ministeri, com pot ser ampliar aquesta mesura a les farmàcies.

"Després de la pandèmia patida, hem après i no ens resignem a les xifres prepandèmia. Des d'aquest Ministeri, continuarem treballant per minimitzar els riscos i homogeneïtzarem la protecció de la salut", ha insistit García en declaracions als mitjans, una vegada acabada la reunió.

García ha defensat que és una norma "efectiva, de sentit comú, avalada per l'evidència científica i que és ben rebuda per la població".

Si bé divendres passat Catalunya, el País Valencià i Múrcia van anunciar la implantació de l'ús obligatori de les mascaretes en aquests centres, altres CCAA han mostrat la seva oposició a aquesta mesura, ja que prefereixen no passar de la recomanació. D'altra banda, Aragó, que va anunciar l'obligatorietat només per al personal sanitari, n'ha ampliat l'ús també als pacients en sales d'espera.

En aquest sentit, Sanitat també ha plantejat durant la trobada d'aquest matí la necessitat de donar "un suport jurídic", a través d'una declaració d'actuació coordinada, a totes aquelles comunitats "de diferents colors polítics" que ja han introduït la mascareta a sistemes sanitaris.

Entre les comunitats que s'hi posicionen en contra, destaquen Castella i Lleó. El conseller de Sanitat, Alejandro Vázquez, ha destacat també que la convocatòria d'aquesta reunió "arriba tard". Tot i això, ha defensat que la comunitat compta des de fa anys amb plans de contingència hivernal per fer front a l'increment de casos de patologies respiratòries.