Foto: EuropaPress

La investigadora de l' Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) Marinella Farré ha avisat que els pèl·lets de plàstic podrien arribar "a tota la costa del Cantàbric" i ha urgit a retirar-los "ho abans possible" per evitar "un major impacte". "És una carrera contrarellotge", ha advertit.

Així ho ha manifestat en declaracions a Europa Press sobre l'abocament de pèl·lets de plàstic procedent del vaixell Toconao, de bandera liberiana, que ha arribat, de moment, a les costes gallega i asturiana causant una crisi ambiental.

Farré ha explicat que aquests pèl·lets són com " boletes de plàstic " que s'"utilitzen com a matèria primera per fer diferents peces de plàstic" per al seu ús. Els arribats a les costes espanyoles són, en concret, d'uns cinc mil·límetres i cadascun podria trigar a desaparèixer del medi marí "entre 50 i 70 anys", ha alertat la investigadora, precisant que no es pot saber "con certesa ".

Alhora, ha indicat que en tractar-se d'una matèria primera, aquests pèl·lets no haurien de tenir grans concentracions d'elements tòxics, per la qual cosa ha instat a no ser "alarmistes en aquest sentit", si bé ha precisat que caldria una anàlisi per determinar això. Sobre això, la Xunta de Galícia ha analitzat la seva composició i ha descartat que siguin “tòxics o perillosos”.

La investigadora del CSIC ha advertit que malgrat no ser un element perillós en aquest sentit, és un "problema" ja que pot afectar de manera física espècies de la zona com peixos grans o aus i, a més, es pot estendre a tota la costa del Cantàbric.

“No hi ha límit. Arribaran on la marea els faci arribar i depenent de temporals i de marees arribaran més lluny o no. Però al final, en menor o major quantitat, jo crec que pràcticament arribaran a tota la costa del Cantàbric ”, ha apuntat .

Per això, ha urgit a la retirada d'aquests plàstics "com més aviat millor". En aquest sentit, ha reclamat intentar recollir els que es troben als sacs abocats pel vaixell "abans que s'obrin i se'n deixi anar el contingut".

Igualment, ha demanat "recollir i eliminar" els pèl·lets solts amb la mateixa rapidesa, ja que amb el temps cadascun podria convertir-se en "micro o nanoplàstics" que tindrien un "major impacte" i de "llarg termini".

"És una carrera contrarellotge. Com més es barregen amb la sorra, més costa de retirar. Com més temps es trigui, més sacs s'obriran", ha lamentat la investigadora, que ha advertit també que els que estan flotant", es poden anar recobrint d'un bioflim, augmentar-ne el pes i baixar a la columna de l'aigua”.

De cara a la participació de voluntaris a la recollida, Farré ha cridat aquests a seguir "al peu de la lletra" les recomanacions dels experts a la zona i "intentar tocar el mínim possible" la mateixa, sobretot si es tracta de llocs protegits.

IMPACTE A LA FAUNA

En relació amb l'impacte a la fauna, la investigadora del CSIC ha assenyalat que hi ha "perill" en què peixos grans mengin aquests pèl·lets i que morin "atragantats o amb un tap a l'estómac". Tot i això, ha matisat que "no és molt probable" que siguin molts els peixos que morin per aquest motiu, encara que ha avisat que la pesca es veurà afectada de forma negativa.

El mateix passarà amb les aus, segons ha aclarit, alhora que ha assegurat que "no hi ha perill" per a la salut humana perquè "l'estómac dels peixos grans normalment no es menja".

Finalment, Farré ha lamentat aquesta catàstrofe ambiental però ha defensat que no és comparable amb la del 'Prestige', el desastre que va afectar les costes gallegues el 2002 després del vessament de petroli provocat per l'enfonsament del petrolier homònim.

"Afortunadament això és gairebé insuperable", ha postil·lat, per, no obstant, recordar que totes dues afecten el mateix hàbitat. "És un altre cop més a la mateixa zona. És una llàstima", ha sentenciat Farré.