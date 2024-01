El Toconao. Foto: Vessel Finder

El Toconao (i no Tocano , com va informar per error la Xunta de Galícia) és el vaixell de pavelló liberià del que hi ha hagut la fugida de pèl·lets que estan contaminant les aigües de Galícia .

La seva armardora està radicada a Bermudes però l'empresa propietària és una naviliera fundada per un alemany amb domicili fiscal a Xipre.

Un barroc entramat empresarial que revela Galiciapress i que, una vegada més, permet tenir dubtes que el responsable de la contaminació acabi pagant els danys.