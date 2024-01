Foto: EP

Més tard del que demanaven els governs locals, però finalment la Xunta de Galícia ha decidit activar el nivell 2 d'alerta . Aquest nou esglaó en el nivell d'emergència tindrà lloc aquest mateix dimarts, tal com va confirmar Alfonso Rueda en un acte a A Estrada , molt lluny de la costa on estan arribant milers i milers de microplàstics procedents dels contenidors que va perdre ja fa un mes el Toconao en aigües portugueses. La decisió suposa que l'Estat per fi pugui posar al servei de les zones afectades els recursos necessaris per netejar-los.

Altres comunitats menys afectades, com Astúries o el País Basc, ja havien activat el nivell d'alerta 2 . Tot i això, Alfonso Rueda considera que el Govern posa traves a Galícia quan "si fos una altra comunitat, Catalunya per exemple, no estaria amb aquests requisits que ens estan exigint per activar la seva col·laboració".

