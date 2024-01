Arxiu - Pèl·lets de plàstic a la platja de Sabón, a 9 de gener de 2024, a la Corunya

En el marc de la investigació impulsada per la Xunta per avaluar la possible toxicitat dels pèl·lets trobats a les costes gallegues després de l'incident del Toconao, l'informe preliminar elaborat pel doctor Santiago García Pardo, expert en Ciència i Tecnologia de Polímers, ofereix uns primeres dades que apuntalarien la tesi de lAdministració. És a dir, que els microplàstics no serien perillosos, per exemple, per al contacte amb la pell.

El document assenyala que aquests elements, podrien ser considerats aptes per a ús com a embalatges a la indústria alimentari, segons la composició que figura a les fitxes tècniques analitzades per l'expert.

Cal tenir en compte, això sí, que aquesta primera anàlisi d'urgència no es basa en la inspecció directa dels pèl·lets, sinó en la revisió de fitxes tècniques i fitxes de seguretat proporcionades. L'informe destaca que aquest enfocament ha permès excloure tots els riscos contemplats per la normativa vigent, tant pel producte en conjunt com pels ingredients de forma individual.

En la identificació específica del producte, s'ha determinat que es tracta d'un compost de coraplast, amb un contingut del 88-90% de polietilè i un 10-12% d'additiu UV622. Tot i la presència d'aquests elements, l'informe conclou contundentment que el producte no representa perill, oferint així una perspectiva tranquil·litzadora, que és la que està promovent la Xunta.

