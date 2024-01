Previsió del temps per aquest dimecres - METEOCAT

A CatalunyaPress us oferim la previsió del temps per aquest dimecres 10 de gener a través del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat):

Nuvolositat

De matinada augmentarà ràpidament la nuvolositat i el cel quedarà molt ennuvolat o cobert la resta del dia, amb algunes clarianes al final del dia al terç sud.

Precipitacions

Durant la primera meitat del dia s'espera la precipitació dispersa, preferentment al litoral i prelitoral i punts del terç oest. Durant la segona part del dia, s'espera precipitació extensa que avançarà d'oest a est i afectarà qualsevol punt, si bé al final del dia probablement minvarà per Ponent i el terç sud. En general, serà d'intensitat entre feble i moderada i acumularà quantitats de precipitació poc abundants o localment abundants, sobretot punts de la meitat est i la resta de la Catalunya Central i litoral i prelitoral central. La cota de neu es mourà entre els 1000 i 1200 metres en general, si bé es podrà situar al voltant dels 500 metres en alguna zona del quadrant nord-oest durant les hores centrals del dia. Al final del dia tendirà a baixar a l'interior i es podrà situar al voltant dels 800 metres, si bé a la Serra de l'Albera no es descarta que al final del dia pugui baixar fins als 500 metres. La cota de neu no serà uniforme a tot el territori i serà variable en funció de la intensitat de precipitació i la geografia.

Temperatura

La temperatura mínima pujarà moderadament a tot el territori. D'altra banda, la temperatura màxima quedarà semblant a punts del litoral i lleugerament més baixa a la resta. Ambient fred.

Visibilitat

La visibilitat serà entre regular i dolenta durant tot el dia, sobretot als sectors elevats.

Vent

El vent serà fluix i de direcció variable en general al llarg del dia. Tot i així, durant la tarda predominarà el component oest a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, i el component sud a la resta del litoral, amb intensitat fluixa amb cops moderats, si bé al final del dia hi haurà alguns cops forts de mestral al sud del cap de Salou i al Massís del Port. A banda, també al final del dia, entrarà la tramuntana a la Costa Brava, amb alguna ratxa forta al nord del cap de Creus.