Tsunami Democràtic a l'aeroport del Prat / Europa Press

La Generalitat hauria negat presumptament l'accés a la informació sol·licitada pel jutge de l'Audiència, Manuel García Castellón , en referència a la trucada al 112 de la persona que va morir el dia que 'Tsunami Democràtic' va bloquejar l'aeroport del Prat a Barcelona .

El magistrat del jutjat d?instrucció número 6 de l?òrgan està treballant per vincular el delicte de terrorisme en aquesta investigació, que té com a principal sospitós l?expresident de Catalunya, Carles Puigdemont . Tot i això, els obstacles continus per aclarir el que va passar amb el ciutadà francès que va morir d'una malaltia cardíaca podrien afectar aquest aspecte de la investigació.

EL JUTGE VOL SABER SI ELL O LA SEVA FAMÍLIA VAN DEMANAR ASSISTÈNCIA MÈDICA



El jutge intentava determinar si Jean Claude Scherzinger o algun membre de la seva família havia realitzat una trucada sol·licitant assistència mèdica el 14 d'octubre de 2019 , data en què centenars de persones es van congregar a l'aeroport, aconseguint la cancel·lació de nombrosos vols a causa de les protestes relacionades amb la sentència del procés.