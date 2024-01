Arxiu - L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a una imatge d'arxiu.

L'Ajuntament de Barcelona ha alertat que la fase d'emergència per la sequera, en què Catalunya pot entrar aquest gener si no arriben precipitacions abundants durant les properes setmanes, podria afectar l'abastament domiciliari si s'arriba a la fase d'emergència més avançada.

Ho ha dit la gerent de Serveis Urbans, Sònia Frias, en una roda de premsa després d'una sessió de treball amb periodistes sobre la situació de la ciutat respecte a la sequera, juntament amb l'enginyer en cap de Barcelona, Oriol Altisench, i la directora general de Barcelona Cicle de l'Aigua, Cristina Vila.

Barcelona va tenir de gener a novembre una dotació en alta mitjana de 173 litres per habitant i dia: si entra a la fase d'emergència 1, el consum queda limitat a 200 litres, en fase d'emergència 2 a 180 litres, ia la fase de emergència 3 a 160 litres, quan s'hauran de prendre mesures als domicilis.

"S'haurien de prendre mesures pel que fa a la xarxa d'abastament per disminuir el llindar de consum", ha precisat Frías, que veu probable que el 2024 s'entri a la fase d'emergència 2, ja que preveu que es mantingui l'excepcionalitat en el cas que a la primavera plogui i que no es torni a la normalitat.

"LA PRIMAVERA ÉS CLAU"



Vila ha explicat que "la primavera és clau" perquè si plou com és habitual en aquesta època la situació es mantindria en fase d'excepcionalitat, i ha avisat que el 2024 se seguirà parlant de sequera perquè és un problema estructural.

"Si la situació no millora de cara a la segona quinzena de gener entraríem en emergència 1. Si a la primavera no hi ha les pluges habituals, de cara al mes d'abril entraríem en emergència 2, i al juliol entraríem en emergència 3", ha afirmat .

Per això, creu que davant d'aquesta situació s'haurien d'aplicar restriccions d'aigua potable a l'estiu si no plou: “La previsió del Servei Metropolità de Catalunya per als tres mesos vinents no són bons. Ens aboquem a no millorar la situació”.

Ha remarcat que actualment s'està "sobrevivint gràcies als recursos alternatius que es disposen en substitució de l'aigua dels pantans", com ara els pous de recaptació d'aigua subterrània, la dessalinitzadora i l'aigua regenerada.

PLA DE CONTIGÈNCIA PER A ESPAIS VERDS



La directora de Barcelona Cicle de l'Aigua ha explicat que actualment el 80% de la superfície verda de la ciutat s'està regant amb aigua potable i que quan s'entri en fase d'emergència no es podrà fer servir i es continuarà regant amb aigua freàtica.

"Estem treballant com optimitzar tots els recursos hídrics, tècnics i humans disponibles per maximitzar els espais verds que podem regar de manera manual amb aigua freàtica", i que estan negociant amb els sindicats de Parcs i Jardins per triplicar el personal.

D'aquesta manera, es prioritzarà els arbres i les palmeres de vies emblemàtiques i grans avingudes, els carrers i les avingudes amb espais verds (com passeig de Sant Joan i avinguda Diagonal), i l'arbrat de parcs emblemàtics i històrics, amb un dispositiu amb 250 operaris que treballaran en torn de matí, tarda i nit.

ORDENANÇA D'AIGÜES GRISES



També ha recordat que l'Ajuntament està treballant en una nova ordenança d'aigües grises (per a noves edificacions i grans rehabilitacions) que preveu tramitar el segon semestre d'aquest any.

Tot i això, Altisench ha destacat la "bona sintonia" entre totes les administracions per fer front a la sequera i ha informat que el grup de treball de l'Ajuntament es reunirà per segona vegada el 16 de gener.