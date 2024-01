James Kottak @wikipedia

L'exbaterista de la banda alemanya Scorpions, James Kottak, ha mort als 61 anys, segons ha confirmat el mànager de la banda a DPA, que afegeix que encara no estan clares les causes de la mort.

"Molt trista notícia. El nostre estimat amic i baterista durant 20 anys James Kottak ha mort a l'edat de 61 anys. James era un ésser humà meravellós, un gran músic i un amorós home de família. Ell era el nostre 'germà d'una altra mare' i ho estranyarem molt. Rock'n Roll per sempre", ha publicat Scorpions des del seu perfil de 'X'.

Kottak va ser baterista de la banda durant dues dècades. La banda es va fundar el 1965 i el baterista es va incorporar des del 1996 fins al 2016, quan va deixar el grup per rebre atenció mèdica per una malaltia, segons el mitjà esmentat.

El seu lloc al grup va ser assumit llavors per l'exbaterista de Motörhead Mikkey Dee, que és fins avui part de la banda que sortirà de gira el 2024 per celebrar els 40 anys de 'Love at First Sting'.