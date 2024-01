Cris plorant en conèixer el tuit de Dani

Aquest dimecres Dani, un jove fan d'Operación Triunfo, ha enviat un missatge a Noemí Galera agraint la companyia que li ha aportat el programa durant tot el procés de tractament per superar el càncer. "Avui és la meva última quimio i tant de bo @NoemíGaleraN supera que la seva acadèmia ha estat el meu safe place des que tot va començar. Mil gràcies", ha dit el jove en una publicació a X -abans conegut com a Twitter- recollida per CatalunyaPress .

Noemí Galera ha respost ràpidament al jove: "T'envio una abraçada molt gran", ha dit la directora de l'acadèmia en un missatge acompanyat amb un cor.

La història ha commogut Noemí Galera fins al punt que ha decidit traslladar el missatge de Dani als concursants. "Avui he vist un tuit d'una persona, i potser no us hauria de dir això, però crec que és el moment, que es diu Dani, i que avui llegeix donen la seva última quimiòteràpia, i durant tot el procés de la seva malaltia i el quimio diu que OT ha estat el seu lloc segur, el seu safe place", ha dit Noemí Galera, i ha provocat que alguns concursants com Lucas o Cris trenquin a plorar de l'emoció. En general, es pot veure tots els concursants amb els ulls plorosos.

"Cal dir les coses bones també, que ens ho diem poc", ha afegit Noemí amb tots els concursants al davant molt emocionats.

Després de la xerrada, els concursants han llançat missatges d'ànim a Dani. "Ens alegrem molt de si t'hem ajudat i ens alegrem molt que estiguis millor", ha dit Álvaro Mayo, mentre Violeta s'ha afirmat cridant: "T'estimem Dani".

Sens dubte, el moment més emotiu que s'ha viscut a l'acadèmia aquest any.

Operación Triunfo ha convidat el jove a la Gala Final del programa. "No em crec que això estigui passant. Moltes gràcies per tot el suport, de debò. I sí, em faria una il·lusió enorme poder anar-hi", ha respost Dani a través del seu compte a X.