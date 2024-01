Pronòstic del temps per aquest dijous - METEOCAT

A CatalunyaPress us oferim la previsió del temps per aquest dijous 11 de gener a través del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat):

Nuvolositat

El cel estarà molt ennuvolat o cobert per tot arreu, si bé al terç sud hi haurà algunes clarianes. Al final del dia començarà a minvar la nuvolositat pel nord del país.

Precipitacions

Durant la primera meitat de la jornada s'espera precipitació a la meitat est i punts de la resta del Pirineu i Prepirineu, i no es descarta la resta de més aïllada. A partir de llavors minvarà i es farà més dispersa, alhora que es desplaçarà de nord a sud cap a la Catalunya Central i el Camp de Tarragona fins a desaparèixer a partir del final de la tarda. En general, serà d'intensitat feble, localment moderada fins a mig matí, i acumularà quantitats de precipitació poc abundants o localment abundants, sobretot a punts de la meitat est. La cota de neu se situarà al voltant dels 800 metres a l'interior, tot i que tendirà a pujar a partir del migdia. D'altra banda, serà localment més baixa a la Serra de l'Albera, on podria baixar fins als 400 metres fins al migdia. La cota de neu no serà uniforme a tot el territori i serà variable en funció de la intensitat de precipitació i la geografia.

Temperatura

La temperatura mínima baixarà lleugerament. Per altra banda, la temperatura màxima quedarà semblant o lleugerament més baixa. Ambient fred.

Visibilitat

La visibilitat serà entre regular i dolenta durant tot el dia, sobretot als sectors elevats.

Vent

El vent bufarà de component nord entre flux i moderat amb cops forts i algun de molt fort als dos extrems del país. A les Terres de l'Ebre serà de mestral, de tramuntana a l'Empordà, i de gregal a la resta del litoral. Tot i això, a les valls del Prepirineu, del nord de la depressió Central i de l'interior del quadrant nord-est quedarà fluix i de direcció variable.