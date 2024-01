Una protesta de treballadores del SAD. Foto: SAD

El Sindicat d'Atenció Domiciliària (SAD) ha sortit al pas de les declaracions que, fa pocs dies, van fer des de l'Associació d'Empreses de Serveis per a la Dependència (AESTE), la patronal de les cures a persones grans. AESTE va alertar que "la manca de professionals posa en perill la viabilitat del sector", mentre que segons el SAD, en declaracions a Catalunya Press, "la patronal no ens està dient a la població que falten cuidadores sinó que no vol pagar més a les que té en plantilla, com veiem en la negació de pujar salaris en els nous convenis".

"Estem abandonant la vocació de cuidar que tenim les treballadores del tercer sector, per la precarietat i denigració que hem anant patint", afegeixen des del sindicat, que considera que "la patronal s’està intentant justificar per tenir el vist i plau per anar a buscar mà d’obra barata a altres països on les necessitats de les persones estrangeres són més desesperants". SAD considera que aquesta és "una pràctica de dubtosa moralitat".

AESTE xifra en unes 450.000 (xifres de 2021) el total de professionals que treballen en aquest sector, apuntant que ha pujat en els darrers anys. Tot i això, també creuen insuficient aquest nombre, ja que calculen que cap al 2040 caldran uns 300.000 treballadors més del que hi ha en l'actualitat.



NO INVERTIR EN ATENCIÓ SOCIAL DESHUMANITZA LA VIDA DELS MÉS VULNERABLES

Per altra banda, des del sindicat també han volgut valorar l'anunci fet el passat dimarts 9 de gener pel conseller Carles Campuzano de treballar en una taula per "dignificar l’atenció a domicili".

Segons el sindicat, "no es pot millorar parlant amb els que espremen l'atenció domiciliària, amb els que busquen mà d'obra barata a l'altra punta del món, amb els que van signar pràctiques il·legals en convenis col·lectius, amb empreses multi serveis, que fiscalitzen en paraísos fiscals sense vocació de servei públic , voltors que venen de la crisis del totxo...".

En aquest sentit, el SAD espera "que ens demanin perdó per no donar la cara i parlar de millorar les cures sense escoltar a les dones treballadores de residències i SAD", apuntant que si la Generalitat "parla amb els de sempre, obtindrà el resultat de sempre".

Les representants de les treballadores acaben les seves reflexions assegurant que l'Estat i la Generalitat "es passen la pilota uns als altres", culpant-se de les manques d'inversions, però el que acaba passant és que acaben "deshumanitzant la vida dels més vulnerables", gastant en "pipes i cacauets" en lloc de destinar els fons que calen a aquest servei.