A partir del 6 dia de març del 2024, el Govern requerirà que els ciutadans es comuniquin amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) exclusivament a través de canals electrònics . Aquesta mesura, amb el suport d'un Reial decret aprovat pel Ministeri de Treball el desembre de 2023, ha de servir per fomentar l'ús de mitjans electrònics per agilitzar els procediments administratius i reduir els temps d'interacció amb la Inspecció laboral, segons publica El Economista.

La flamant modificació del Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l'any 2000 estableix que la ITSS “preferentment es relacionarà amb els ciutadans per mitjans electrònics”. Aquesta actualització estén l'aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que regula les formes d‟interacció entre empreses, ciutadans i l'Administració, al‟àmbit de la Inspecció de Treball. Tot i que la llei del 2015 reconeix el dret dels ciutadans a comunicar-se electrònicament amb l'Administració, no ho imposa com una obligació.

D'aquesta manera, el Reial decret recent recent insta l'Administració a elaborar en el futur "disposicions complementàries" que detallin com s'ha de concretar la relació electrònica entre l'Administració i els ciutadans. Aquestes disposicions abordaran aspectes específics, com ara la presentació electrònica d'escrits, les sol·licituds o la documentació per part dels ciutadans, el sistema de notificacions i comunicacions electròniques utilitzat per l'Administració, l'actuació dels ciutadans a través de representants, i la normativa relacionada amb el Registre Electrònic d'Apoderaments.