Un sondeig de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) ha revelat un increment dels catalans que rebutgen la immigració perquè "no accepten els costums" de Catalunya, mentre cau els que la consideraven que robaven llocs de treball als ciutadans locals.

En roda de premsa per presentar aquest sondeig, el director de l'ICPS, Oriol Bartomeus, ha considerat que això representa un canvi "molt de fons" perquè significa que s'ha passat d'una crítica a la immigració de caràcter econòmic a una de caràcter cultural i integració.

Al sondeig, que es va fer a 1.200 persones més grans de 18 anys entre el 31 d'octubre i el 20 de novembre, van recuperar la pregunta que es va formular per última vegada el 1992 sobre els motius pel qual algunes persones no accepten les persones immigrants .

Els resultats mostren que un 17,6% dels enquestats asseguren que la rebutgen perquè ocupen la feina dels catalans, un percentatge que fa 30 anys era del 54,8%.

Oposició a la immigració



Per la seva banda, augmenta del 14,5% al 34,8% actual els que s'oposen a la immigració perquè consideren que no accepten les "costums" dels catalans.

"Això representa un canvi important a tenir en compte per als polítics i per al seu discurs", ha avisat Bartomeus, que ha assenyalat que hi ha altres causes entre els enquestats per les quals rebutgen la immigració.

Entre aquestes causes, que recull el sondeig, és pel fet de ser pobres (11,7%), perquè consideren que "només vénen el pitjor" (11,3%) o perquè tenen religions diferents (10%), entre d'altres .

Tot i això, Bartomeus creu que el sondeig no reflecteix la suposada onada reaccionària que es pot escoltar en contra de la immigració perquè, segons la seva opinió, recull aspectes que evidencien que augmenta la seva acceptació.

I és que creix l'acceptació dels catalans que acceptarien que s'edifiqués una mesquita a prop de casa seva: el 2001 ho aprovaven un 56,8% de ciutadans, i ara un 73,3%.

També ha incrementat el percentatge de ciutadans que acceptarien tenir un veí immigrant, un percentatge que puja del 86,4% al 95,7%.

Feminisme i llibertat sexual

Un altre aspecte que recull l'enquesta és l'increment de l'acceptació dels conceptes del feminisme i la llibertat sexual des del 1993: el primer del 54 al 67%, i el segon del 70 al 74%.

A més, des del 2001 creix del 63 al 89% el percentatge de ciutadans que rebutgen considerar greu l'homosexualitat, i baixa del 90 al 85% els que veuen molt greu la violència de gènere.