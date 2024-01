Pronòstic del temps per aquest divendres a Catalunya - METEOCAT

A CatalunyaPress us oferim la previsió del temps per aquest divendres 12 de gener a través del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat):

Nuvolositat

De matinada minvarà ràpidament la nuvolositat i el cel quedarà serè en general, o poc ennuvolat amb el pas d'alguns núvols alts i prims sobretot a la tarda. D'altra banda, hi haurà estrats baixos a punts del nord de la depressió Central fins al migdia que localment podran ser persistents al nord de Ponent.

Precipitacions

No s'espera cap precipitació.

Temperatura

La temperatura mínima baixarà entre lleugerament i moderadament. Hi haurà gelades febles o localment moderades a la depressió Central, interior del nord-est, Pirineu i Prepirineu. D'altra banda, la temperatura màxima pujarà entre lleugerament i moderadament, excepte les zones on la boira sigui més persistent, on quedarà als mateixos valors.

Visibilitat

La visibilitat serà entre bona i excel·lent, si bé hi haurà bancs de boira i boirina al nord de la depressió Central, localment persistents al nord de Ponent.

Vent

Fins a primera hora del matí el vent bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat, amb algun cop fort als dos extrems del país, tot i que moltes zones de l'interior bufarà fluix i de direcció variable. A partir de llavors bufarà vent de component oest i sud fluix amb cops moderats. Tot i això, a les valls del Prepirineu, al nord de la depressió Central i al quadrant nord-est serà fluix i de direcció variable.