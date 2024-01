Foto: TMB

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha superat aquest 2023 el rècord històric de validacions en un any, arribant a més de 643 milions de viatges registrats. Aquesta xifra suposa un augment del 3% respecte al 2019, que fins ara establia l’any amb major nombre de validacions, 623 milions. Respecte del 2022, la xifra total de validacions de la xarxa de TMB va augmentar un 18%. A més, en aquest 2023 TMB va marcar el seu rècord històric de viatges en un dia amb 2,4 milions de validacions el passat 31 d’octubre.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha mostrat la seva satisfacció per “l’augment de l’ús de la xarxa de transport públic” i ha destacat “l’esforç i dedicació dels treballadors i les treballadores de TMB”. Bonet també ha assenyalat que els registres “demostren la gran confiança de la ciutadania en un mitjà de transport sostenible”. La presidenta de TMB s’ha encoratjat a seguir millorant i a afrontar l’augment de passatge amb “responsabilitat i assumint que un major nombre de validacions requereix també d’un servei encara més eficaç, i per això cal destinar més inversions per part de totes les administracions”.

ANY DE RÈCORDS A METRO

L’any 2023 la xarxa de metro va trencar tots els rècords sumant més de 440 milions de validacions i creixent un 6,8% respecte al 2019, que va tancar amb 412 milions de validacions. A més, metro va superar altres registres com quan a l’octubre es va registrar el mes amb un major nombre de validacions, gairebé 41 milions. Aquest mes, també es va registrar el dia amb més validacions de la història del metro, que va ser el passat 31 d’octubre amb 1,65 milions de viatges registrats. Respecte al 2022, la xarxa de metro ha crescut un 18%.

BUS SUPERA LES VALIDACIONS DE 2022

Pel que fa a la xarxa de bus, aquesta va acabar el 2023 amb més de 203 milions de validacions, molt a prop dels registres de 2019 (211 milions) i apropant-se molt a la recuperació total del passatge. Respecte a 2022, l’augment de validacions ha estat d’un 16%. A destacar, el fet que línies com la X1 hagin batut rècords de validacions registrant alguns dies del mes de novembre gairebé 6.000 validacions diàries.