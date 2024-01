Una caravana de cotxes en un dia de neu. Foto: Europa Press

Tot i que la immensa majoria del territori de Catalunya no acostuma a patir grans problemes per les nevades, en les zones més pròximes als Pirineus això sí que pot passar. I si tenim eines per anticipar-nos a les derivades que es puguin generar d'aquest temporal, molt millor.

Un dels aspectes de la nostra vida diària que les precipitacions de neu dificulten són els desplaçaments per carretera; i per això, investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya han desenvolupat i posat a disposició de la ciutadania Carretera nevada, una app que permet conèixer la previsió de l’estat de la xarxa viària catalana i la seva afectació en cas de temporal de neu a un dia vista.

D'aquesta manera, fent servir les dades del temps dels pròxims dies, l'aplicació l’aplicació permet prendre decisions informades abans i durant els desplaçaments, ajudant a tothom qui hagi de fer algun trajecte per carretera a evitar tots els camins previsiblement afectats per les nevades.

COM FUNCIONA?

En la pantalla del dispositiu mòbil apareixeria un mapa en el que l'estat de les carreteres es classifica segons el grau d’afectació i es mostra utilitzant un codi semafòric de 3 colors.

D'aquesta manera, els usuaris que vAixí, les carreteres es classifiquen segons si es troben en bones condicions per circular (verd), la neu ha agafat a terra (taronja) o la neu ha agafat a terra i afecta la conducció fent probable l’ús de cadenes (vermell).

Tot i que per defecte mostrarà el mapa de Catalunya en una imatge general, també es pot buscar per comarca, pel nom de la carretera afectada, l'hora d’inici i final de la nevada i la seva evolució en les següents 24 hores.

De la mateixa manera, si l'usuari té activada la geolocalització, l'aplicació mostrarà la informació en el punt on es troba en el moment de fer la consulta.

'APP' COL·LABORATIVA

Una altra de les seves funcionalitats és que permet que els usuaris pengin les seves imatges; han de ser fotos geolocalitzades de les vies afectades a través de la l’aplicació en temps real.

Els desenvolupadors de l'aplicació també ofereixen la possibilitat d'afegir informació addicional (pot indicar el nom de la via, el punt quilomètric i el municipi) per millorar el model de predicció.

L'app, gratuïta, es pot descarregar des d'aquest enllaç.