Aquest dilluns 15 de gener del 2024 és el dia més trist de l'any, el que els anglòfons anomenen Blue Monday (Dilluns blau) . Segons el psicòleg Cliff Arnall , exprofessor al Centre d'Aprenentatge de Lifelong de la Universitat de Cardiff, és degut a una suma de factors: les condicions climàtiques, el nivell de deute, el temps passat des del Nadal i els baixos nivells baixos de motivació (qui més qui menys ha tornat a treballar), entre d'altres.

Tot i que la comunitat científica va desmentir la teoria i les tesis d'Arnall , la veritat és que ha acabat quallant, ajudat també pel màrqueting i, més recentment, per les xarxes socials.

Així, marques de tot el món aprofiten per celebrar la jornada amb campanyes que prometen dosis de felicitat: rebaixes en viatge, massatges, begudes alcohòliques, xocolates, dolços...

Tot i que la ciència rebutja de ple els postulats del psicòleg, el cert és que hi ha alguns factors que poden justificar la nostra baixada anímica . Sense anar més lluny, un és la manca de llum solar , ja que estem al gener, és hivern, l'exposició a la llum solar és menor i la gent se sent més trista perquè baixa la serotonina , el neurotransmissor que actua al cervell regulant nostre l'humor, el somni, la sensibilitat al dolor i el ritme cardíac.

ELS REMEIS?

Així doncs, la resposta més senzilla és intentar fer coses que ajudin a elevar el nostre ànim o que tradicionalment s'associen a la felicitat.

Prendre el sol (si és possible) i exposar-nos al màxim a l'aire fresc pot marcar la diferència en el nostre humor, que influirà també en els nostres nivells de gana i somni.

De la mateixa manera, també és una bona idea fer exercici . Estudis i investigacions han demostrat que l'esport (o moure'ns, encara que sigui sortir a caminar) augmenta els nivells de neurotransmissors com la noradrenalina, la serotonina i la dopamina , que ens produeixen una sensació de relax i benestar .

Una altra recomanació és començar a pensar ja en les vacances... tot i que no cal fer grans plans. Una petita escapada pot ser suficient per carregar les piles; connectar amb la natura pot ser molt beneficiós per al nostre humor.