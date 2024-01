The Grefg / Twitch

El popular streamer The Grefg , que acumula més de 8 milions de seguidors a X i 11 a Twitch, estaria intentant desallotjar una dona octogenària de la seva residència a Escaldes (Andorra), segons ha informat el mitjà digital Altaveu.

La societat propietària de l'immoble, que pertany a The Grefg, té la intenció de fer una remodelació completa de l'edifici. No obstant, no ho poden fer perquè l'anciana viu en un habitatge de l'edifici i no poden començar la rehabilitació fins que marxi.

És per això que el popular streamer estaria fent la vida impossible a la dona, negant-se a dur a terme les reparacions mínimes que l' Ajuntament d'Andorra requereix per assegurar condicions habitables adequades a la residència de l'anciana.

Aquesta situació ha fet que la dona, durant els últims quatre anys, hagués de passar molt de fred, ja que l'empresa de The Grefg ha retirat totes les finestres de l'edifici, excepte les que es troben a la vivenda de la veïna.

MÉS DE QUATRE DÈCADES VIVINT AQUÍ

Aquesta dona octogenària ha viscut en aquest pis durant gairebé 40 anys, però el 2020, The Grefg, ho va adquirir i va començar el conflicte. Davant de la negativa de la dona a abandonar la propietat, van optar per prendre mesures dràstiques, retirant totes les finestres de l'edifici. Aquest acte va deixar la dona vulnerable al fred i corrents d'aire, sense possibilitat de protegir-se.

Tot i això, ella persisteix en el seu desig de romandre a casa seva i ha exigit que es prenguin accions al respecte. Afirma comptar amb un contracte d'arrendament vitalici, argumentant que això li atorga el dret de quedar-se i que no la poden obligar a abandonar el lloc.

La disputa legal entre la societat de The Grefg i la veïna fa més de tres anys, i ha assolit nivells alarmants. La dona va arribar a denunciar davant de la policia haver trobat el cap d'un canell penjat, interpretant-lo com una amenaça. Tot i això, l'empresa del streamer nega qualsevol implicació en l'incident.