Victoria Álvarez estudia personar-se com a acusació particular si Ruz no admet Manos Limpias

Va ser el 2013 quan el nom de Victoria Álvarez va començar a córrer de boca a boca. L'ex del primogènit del clan Pujol, Oriol Pujol Ferrusola, va revelar amb pèls i senyals en pràcticament tots els mitjans de comunicació els tripijocs de la família del Molt Honorable.

Arran de les seves declaracions, es va descobrir un imperi ocult a paradisos fiscals i es va fer públic que els membres de la família Pujol tenien una xarxa d'empreses a Andorra, Mèxic, Argentina i fins i tot a la Gran Bretanya. Movien maletes amb bitllets de 500 euros i operaven amb milions i milions d'euros per un cúmul de paradisos fiscals mentre la matriarca, Marta Ferrusola, assegurava al Parlament que "no en tenim ni zinc".

Després de la declaració d'Álvarez, va arribar la confessió de la família, la investigació judicial i un assetjament permanent contra la denunciant. Així, el 2 de febrer que ve, Álvarez abandonarà Catalunya abans que comenci de nou el judici als Pujol, previst per a aquest 2024, i en què creu que intentaran desacreditar-la davant l'opinió pública per haver tingut la gosadia d'enfrontar-se al més gran poder fàctic de Catalunya. Les seves versions dels fets, que no han variat, van ser confirmades per les investigacions posteriors i no la van enxampar mai en un renunci.

Quan va transcendir que havia declarat a l'Audiència Nacional, tot el que sabia dels Pujol va començar l'assetjament contra aquesta denunciant de corrupció. Als fòrums independentistes li van dedicar tota mena d'epítets (alguns d'ells, impossibles de publicar), quan ella només era una empresària emprenedora.

Se l'ha titllada d'amant, de volguda, de ser l'altra de Jordi Pujol Ferrusola quan va ser nòvia durant 4 anys, ja que el primogènit dels Pujol ja estava separat de la seva dona oficial. L'independentisme va intentar enfonsar la reputació d'Álvarez, que va rebre amenaces (més o menys vetllades), insults, provocacions, linxaments mediàtics i situacions molt desagradables.

Tot i demanar ajuda a tots els responsables dels partits polítics l'assetjament a la seva persona segueix. Per casa segueixen passant ciclistes que s'aturen, la insulten i segueixen la seva marxa. Però el pitjor va ser l'aïllament empresarial a què la van abocar. De fet, fins i tot un banc va arribar a negar-se a obrir-li un compte corrent pel sol fet d'anar al seu nom.

A causa d'aquest ostracisme social, va passar èpoques molt dures d'escoltes telefòniques i seguiments personals. Álvarez ha aconseguit vendre casa seva i se n'anirà, segons diu, "amb molta tristesa".

"Veure gent que recolza grups de delinqüents i enfonsen a la misèria els que planten cara al delicte no és agradable. Aquí ja han condemnat la persona que els ha obert els ulls. Per això, he decidit anar-me'n prou lluny com perquè les qüestions de Catalunya no m?influeixin en el dia a dia", apunta.