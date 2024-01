Les Plataformes del Voluntariat de la Corunya, Cantàbria i Astúries han demanat un "protocol" d'actuació a les platges per coordinar les persones voluntàries, davant la crisi de l'abocament de pèl·lets, i una interlocució estreta amb les administracions per garantir l'eficàcia de la tasca dels voluntaris.

Així ho van posar de manifest en una reunió el passat divendres 12 de gener, per adoptar una posició comuna de cara a la gestió del voluntariat en la crisi de l'abocament de pèl·lets de plàstic a les costes del nord , segons ha informat la plataforma.

A la trobada, organitzada per la Plataforma del Voluntariat d'Espanya, van assistir Creu Rodríguez Etcheverría, de la Plataforma Corunyesa de Voluntariat; Andrés Mayor Lorenzo i Fernando García Méndez, de la Plataforma de Voluntariat d'Astúries i Luis Alberto González García, representant de la Plataforma de Voluntariat de Cantàbria.

A la reunió es va plantejar la necessitat de coordinar les persones voluntàries que acudeixen a la zona. "Hi ha d'haver un protocol d'actuació a les platges; el voluntariat no pot operar sobre la base de la bona voluntat, sense conèixer l'espai on es mou, ni tenir directrius tècniques perquè el dany que es pot ocasionar pot ser més gran", han assenyalat .

Les persones representants de les tres plataformes també han manifestat la necessitat dactuar de forma coordinada amb les administracions. "Demanem una interlocució estreta amb les administracions tant locals, autonòmiques, com estatals per garantir l'eficàcia de la tasca voluntària en aquesta crisi per abocaments de plàstic", han afirmat.

Finalment, les plataformes de voluntariat han apel·lat a la responsabilitat i demanen que no se'n faci un ús partidista de la situació ja que consideren que desviaria l'atenció del que realment importa: l'impacte ecològic sobre el medi ambient i les seves conseqüències per a les persones.

"És important que la societat civil i les administracions col·laborem unides en aquest moment. Ja ho hem fet en altres crisis com la del COVID o en l'emergència humanitària d'Ucraïna i el resultat ha estat molt positiu. En aquest moment el més important és el mitjà ambient i els qui l'habitem", han manifestat.

