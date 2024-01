Foto: EuropaPress

El 44,1% dels homes i el 32,5% de les dones creu que s'està discriminant els homes. En concret estan "molt o força d'acord" que "s'ha arribat tan lluny en la promoció de la igualtat de les dones que ara s'està discriminant els homes" . Tot i això, aquesta afirmació és falsa per al 65,5% de les dones.

Així ho posen de manifest els resultats de l'enquesta 'Percepcions sobre la igualtat entre homes i dones i estereotips de gènere' , del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), publicats aquest dilluns i recollits per Europa Press. Per a aquesta, el CIS ha realitzat 4.005 entrevistes (2.013 a dones i 1.992 a homes) a residents a Espanya dels dos sexes de 16 anys i més, del 6 al 14 de novembre del 2023.

A més, els resultats reflecteixen que un 81,2% de les dones assegura que "no aconseguiran la igualtat llevat que els homes també lluitin pels drets de les dones", tot i que la xifra baixa fins al 74,2% entre els homes que també ho pensen.

En aquest sentit, assenyalen que el 25% de les dones i el 14,3% dels homes apunta sentir "molta simpatia" pel moviment feminista, mentre que el 10% de les dones i el 15% dels homes indica que no té “ cap simpatia ”. En total, hi ha un percentatge més gran que mostra sentir simpatia per organitzacions LGTBI (77,4%), que pel moviment feminista (73,3%).

També mostra que el 35,5% dels homes creu que hi ha desigualtats entre homes i dones a Espanya, davant del 47,8% de les dones. Tot i això, tots dos consideren que aquestes diferències són actualment "menors" que fa 10 anys.

PORNOGRAFIA I PROSTITUCIÓ, MÉS PRÒPIA DELS HOMES

Sobre l'afirmació "es critica més una dona amb una vida sexual activa que no pas un home" un 87,2% de les dones estan d'acord amb això i un 76,2% d'homes també. En parlar de floretes, un 49,5% dels homes creu que "sempre és agradable rebre'n un", i la xifra baixa al 35,7% en preguntar a les dones, de fet, un 60,5% estan en contra aquesta afirmació.

També mostra que el 84,9% dels enquestats creuen que pagar per mantenir relacions sexuals és més propi dels homes i el mateix passa amb la pornografia (66,5%).

Igualment, l'enquesta assenyala que el 26,4% de les dones "sovint" ha passat por tornant sola a casa de nit i que en el 23,7% dels casos un home va voler explicar-li "alguna cosa" assumint que no la sabia.

A més, un 49,2% dels homes han sentit comentaris sexistes per part d'amics o familiars, la xifra és semblant entre les dones (45,6%). Un 13,8% de les dones assegura haver presenciat com un home assetjava sexualment una dona i un 8,1% dels homes també. Pel que fa a la discriminació per raó de sexe a la feina, un 9,7% de les dones afirma haver-lo presenciat i un 5,4% dels homes també ho assegura.

Precisament, en preguntar sobre alguns aspectes com els salaris, l'ascens a la feina o l'accés a llocs de responsabilitat a les empreses, és notable la diferència d'opinions entre els dos sexes. Per al 67,8% de les dones és pitjor la situació que tenen les noies per accedir a un lloc de responsabilitat i opinen el mateix el 50,9% dels homes que, d'altra banda, també asseguren un 39,7% que les dones tenen les mateixes oportunitats.

A l'hora de conciliar la vida laboral i familiar, un 72,5% de les dones assegura que elles ho tenen pitjor, i un 58,5% dels homes afirmen que les dones són les perjudicades a l'hora de compaginar les dues activitats.

Així mateix, el 78,1% de les dones està d'acord amb l'afirmació "les dones s'han d'esforçar més que els homes per demostrar que poden exercir el mateix lloc de treball", aquest percentatge baixa 26 punts quan preguntem als homes, un 51,8% hi estan d'acord i un 46,3% neguen que sigui així.

En aquesta mateixa línia, l'enquesta pregunta sobre la possibilitat que els homes s'acullin al permís de paternitat de 16 setmanes per tenir cura del fill, una mesura que aprova més del 90% de les persones enquestades.

REPARTIMENT DE TASQUES: ELLES, EL DOBLE A CUIDAR ELS FILLS

Pel que fa al repartiment de tasques, en un dia laborable, les dones dediquen més temps a les feines de la llar (netejar, cuinar, compra*) que els homes, elles ocupen 172 minuts (gairebé 3 hores) de mitjana al dia i ells 126 ,76 minuts (2 hores). Però en preguntar per la cura dels fills durant un dia feiner la distància entre els dos sexes augmenta, mentre les dones dediquen 412,25 minuts (6,7 hores) als seus fills, ells ocupen uns 228,88 minuts (3,7 hores) ) del seu temps.

En preguntar per tenir cura de persones dependents el temps s'iguala, encara que les dones dediquen més temps (364,69 minuts, unes 6 hores) i els homes 314,11 minuts (unes 5 hores)