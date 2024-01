Arxiu - 016 - EUROPA PRESS - Arxiu

La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, dependent del Ministeri d'Igualtat, ha confirmat que l'assassinat per presumpta violència de gènere d'una dona de 56 anys a la província de Màlaga i de dos nens de 7 i 10 anys a la província de Barcelona.

Es tracta de les tres primeres víctimes mortals de la violència masclista el 2024. Així, des del 2003, són 1.239 les dones assassinades per aquest motiu ia 52 els menors morts per violència de gènere des del 2013. L'any passat es van comptabilitzar un total de 56 mortes , set més que a l'exercici anterior.

La troballa del cos de la dona es va produir divendres passat a casa seva al nucli urbà de Torre del Mar, a la localitat malaguenya de Vélez-Màlaga, i d'un home, que era la parella de la morta, en un altre lloc proper , que, pel que sembla, s'hauria tret la vida. Segons ha informat el Ministeri d'Igualtat, no hi havia denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor.

Pel que fa als menors, van ser presumptament assassinats pel seu pare el 6 de gener passat. Igualtat ha precisat que tampoc no existien denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor. Tot l'any passat es van registrar el mateix nombre de casos de menors morts per violència masclista (2).