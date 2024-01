Seu UGT Catalunya / Google Maps

La Plataforma catalana del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) de Catalunya ha denunciat que un membre d' UGT de Catalunya presumptament va agredir una treballadora el 10 de gener passat.

Els fets es van produir segons l'entitat a la seu de la UGT a Barcelona , quan la patronal i els sindicats es reunien per "dotzena vegada" per tractar el conveni del servei d'atenció domiciliària del SAD català.

L'entitat va voler convocar una concentració sobre la base de l'"extrema precarietat que pateixen les treballadores i per la tardança a arribar a un acord que dignifiqui el col·lectiu", segons diu el comunicat. Segons la seva versió, la intenció era que entressin vuit persones a la seu de la UGT per llançar el missatge de la necessitat d'aconseguir un conveni "just i digne" i sortir de l'edifici.

Tot i això, quan van arribar a les escales per pujar al segon pis, on s'estava celebrant la reunió, "un home corpulent i alt de mitjana edat, sense distintiu ni uniforme acreditatiu, va sortir al pas d'una de les seves companyes" presumptament empenyent-la, " sacsejant-la pels braços i agredint-la”.

Els Mossos van intervenir i van identificar el presumpte agressor, a més de prendre declaració a la víctima i dels testimonis. El cas ja ha estat denunciat a la comissaria de Ciutat Vella i hi ha una part de lesions de la denunciant.