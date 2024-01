Un pantà en situació de sequera. Foto: Europa Press

La situació de sequera continua agreujant-se a Catalunya, encara que aquest dimarts 16 de gener encara no s'ha declarat l'estat d'emergència, tot i que és una cosa que passarà en un futur no gaire llunyà.

"Els experts ens indiquen que la situació és greu a curt, mitjà i llarg termini ", ha apuntat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja .

Per part seva, el conseller David Mascort ha dit que "avui no declarem l'emergència, perquè no estem al 16%", però ha deixat entreveure que és una situació que serà imminent.

Mascort ha destacat "l'esforç que estem fent tots", dient que estan en marxa "operacions quirúrgiques" a tot el territori i que es destinen més recursos per part de l'administració per combatre l'escassetat d'aigua.

El conseller ha assegurat que la primera fase de l'emergència es reduiria el consum de 210 litres per habitant a 200.

RESTRICCIONS PER A INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

De la mateixa manera, tant els camps i pistes d'esports federats que necessitin reg com les piscines que hagin de ser omplertas podran mantenir les dutxes, sempre que elaborin un pla d'estalvi en altres usos.

Durant la reunió, la Generalitat ha comunicat als clubs i les instal·lacions que podran compensar la despesa amb altres accions, adaptades a la tipologia específica de cada centre.

A partir de la fase 2, no es permetrà regar ni netejar les piscines, cosa que efectivament limita l'ús dels centres aquàtics. Tot i això, les dutxes continuaran estant habilitades. A la fase 3 , les dutxes ja no podran estar disponibles per als usuaris de les instal·lacions.

Les pluges episòdiques de la setmana passada van resultar ser menys significatives del que s'anticipava i no van proporcionar un alleugeriment substancial per a les capçaleres dels rius Ter i Llobregat, que són les fonts que alimenten els embassaments de Girona, Barcelona i la seva zona circumdant.

Catalunya enfronta la sequera més severa i intensa registrada, amb només dos esdeveniments de pluges normals els últims tres anys: l'estiu del 2020 i la primavera del 2021.