José Lifante @ep

L'actor barceloní José Lifante ha mort aquest dimarts als 80 anys a l'Hospital Clínic de Madrid després d'ingressar per un trombe, segons ha donat a conèixer AISGE, entitat de gestió d'actors.

En una entrevista, compartida per AISGE al perfil de 'X', recorden que l'actor estava agraït a la professió perquè va fer tot el que un actor podia imaginar. L'Acadèmia de Cinema també ha acomiadat Lifante, que era un dels seus membres, recordant que va treballar en pel·lícules com 'No profanar el sueño de los muertos', 'Tobi', 'Las truchas, 'Miedo a salir de Noche', 'Patrimonio Nacional' o 'El perro del hortelano'.

L'actor va fer les seves primeres aparicions cinematogràfiques a la dècada a dels 60, quan va participar a la pel·lícula 'Los atracadores' de Francisco Rovira Beleta el 1961. Aquest mateix any va rodar també 'Juventud a la intemperie' d'Ignacio Iquino.

Durant la seva dilatada trajectòria, José Lifante va treballar en teatre i sèries, encara que el seu reconeixement sorgeix arran de treballar amb directors de la talla de Luis García Berlanga, Pilar Miró, Eloy de l'Església i fins i tot Terry Gilliam a 'Les aventures del baró Munchausen.

En l'àmbit televisiu, Lifante va participar en sèries d'èxit, 'Cuéntame cómo pasó', acabada de finalitzar, o 'Aquí no hay quien viva', 'Villarriba y Villabajo', 'Hermanos de leche, entre d'altres.